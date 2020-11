La pressió sanitària continua baixant i ja només queden 15 ingressats a l’hospital

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest dilluns a la tarda per fer l’actualització sanitària arran de la situació causada per la COVID-19. Ha informat que actualment es registra una xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat de 5.914 persones –5.056 corresponen a la segona onada–. El total de defuncions fins a la data és de 76 i s’han registrat 4.830 altes en total.

Martínez Benazet també ha indicat que hi ha 1008 casos actius: 7 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora Meritxell i 8 a l’UCI (6 dels quals requereixen ventilació mecànica). En vista d’aquestes dades, el titular de Salut ha expressat que encara hi ha “una incidència alta del virus entre la població”, però al mateix torn ha ressaltat que “la pressió sobre el sistema sanitari ha disminuït”. Més concretament, el ministre ha explicat que en tres setmanes, quan es va registrar el nombre més alt d’hospitalitzats d’aquesta segona onada, s’ha dividit per gairebé cinc el nombre d’ingressats. Així, coincideix en el temps la disminució de casos més greus amb la presa de noves mesures per part del Govern.

A més, el ministre de Salut també ha posat en relleu que a la planta COVID-19 habilitada al Cedre ja no hi ha cap resident ingressat: “l’esforç que està fent tota la ciutadania amb el seguiment de les mesures està revertint amb xifres positives”.

Pel que fa a la població escolar, 39 aules estan sota vigilància activa –14 total i 25 parcial– i 40 en vigilància passiva.