Les estacions andorranes es preparen per a rebre la millor Setmana Santa dels darrers anys amb molta neu i bon temps

Amb gruixos de neu excepcionals, previsió de jornades assolellades i una àmplia proposta d’activitats per a tots els públics, les estacions d’Andorra es preparen per viure una Setmana Santa que enguany es presenta com de les millors dels darrers anys. I és que la primavera ha arribat a les muntanyes andorranes amb grans condicions per a l’esquí gràcies a les nevades rebudes aquest any que han deixat molta neu.
Així, les estacions de Grandvalira Resorts mantenen pràcticament la totalitat de les pistes operatives, amb gruixos que superen els tres metres en cotes altes i prop de 300 quilòmetres esquiables entre Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís.
De fet, Pal Arinsal i Ordino Arcalís compten amb el 100% de les seves pistes obertes, mentre que Grandvalira ofereix més de 200 km de descensos en excel·lents condicions. Aquest escenari permet encarar el tram final de temporada amb garanties i posiciona les estacions com una de les millors opcions per a gaudir de la neu en plena primavera.
Però, més enllà de l’esquí alpí, l’experiència a Grandvalira Resorts es construeix a partir d’una combinació única d’aventura, gastronomia, música, entreteniment i activitats en la natura, que a més anirà acompanyada de bones temperatures i bon temps, la recepta perfecta per a gaudir de la neu i l’aire lliure a les muntanyes andorranes en els últims dies d’obertura de les estacions.
En aquest sentit, cal recordar que el tancament de Grandvalira i Pal Arinsal està previst per al 6 d’abril, mentre que Ordino Arcalís allargarà la temporada uns dies més, fins al dia 12.