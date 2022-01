Llum verd al pressupost pel 2022 només amb el suport de la majoria

Llum verd al projecte de llei del pressupost pel 2022 només amb els vots favorables dels grups de la majoria. Tant el PS com el grup de Terceravia hi han votat en contra.

Eric Jover ha anunciat durant el debat del pressupost per aquest 2022 que el dèficit de l’any passat serà considerablement inferior al previst. Dels 129 milions d’euros que es preveia, finalment serà d’uns 80 milions. Una rebaixa fruit de la reactivació econòmica, ha argumentat el ministre de Finances, que també ha anunciat una nova emissió de deute amb bons verds. Terceravia+Unió Laurediana+Independents ha tornat a criticar que s’incompleixi la llei de finances públiques.

Prèviament, s’han debatut les cinc reserves d’esmena presentades pel PS relacionades amb l’habitatge, on destacava la inversió de 45 milions en pisos de titularitat pública. Cap ha prosperat.

Precisament, el ministre de Territori i Habitatge ha anunciat que s’està negociant amb el Fons de reserva de jubilació de la CASS per transformar l’antiga clínica de Santa Coloma en habitatges a preu assequible. Per altra banda, Pere López ha insistit en la creació d’una taula de treball per millorar la justícia amb els actors implicats. Una proposta acceptada per l’executiu.