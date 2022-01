La Crema del Gener pronostica que l’hivern continuarà i serà llarg i fred

El Comú de Canillo ha celebrat aquest dilluns al vespre la tradicional Crema del Gener. Una seixantena de ciutadans de la parròquia s’han acostat al Camp del Som per ser testimoni d’aquest costum que sempre té lloc l’últim dia del primer mes de l’any. Enguany, la crema de l’arbre ha estat molt intensa a causa del vent, però no s’ha cremat del tot el pi, fet que simbolitza que encara queden dies de baixes temperatures per endavant. A l’acte han assistit els cònsols de Canillo, Francesc Camp i Marc Casal.

Segons la tradició, la Crema del Gener o Crema del Mai pretén allunyar i acabar el més aviat possible amb el fred i el mal temps. La història recorda que a Canillo durant el mes de gener els nens i joves del poble tallaven un pi del bosc de la Canya i el plantaven al costat de les planelles de Borronet, prop de les escoles. Quan encenien el pi, la gent feia molt soroll amb un corn de banya de bou, un cargol de mar i esquelles

Els assistents que no s’han volgut perdre la cita, han gaudit amb la interpretació de diferents peces musicals a càrrec de la Canillo’s Band Tocant. A l’acte, que ha comptat amb el protocol especial per les mesures covid, s’ha repartit xocolata per emportar.