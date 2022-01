La taxa de transmissió de la COVID-19 ja és per sota el límit recomanat tant a la Seu com a l’Alt Urgell

La taxa de transmissió (Rho7) de la COVID-19 ja és clarament per sota el límit recomanat d’1 tant a la Seu d’Urgell (on se situa a 0,88) com al conjunt de l’Alt Urgell (0,89). Aquesta és la millor dada del balanç setmanal d’incidència, juntament amb el fet que el risc de rebrot, tot i mantenir-se altíssim (4.804 a la Seu i 4.865 a la comarca), també tendeix ja a la baixa respecte del sostre de 7.000 punts a què havia arribat la setmana passada. També baixa la positivitat, que a l’Alt Urgell és ara del 21,43%.

Aquests índexs constaten que almenys una de cada cinc proves PCR segueix donant positiu, però que de mitjana cada deu contagiats només transmeten la malaltia a nou persones més, de manera que el virus ja no es multiplica com les setmanes anteriors. De la seva part, el Sant Hospital es manté amb el mateix nombre d’ingressats de la setmana anterior (5).

A aquesta millora hi contribueix l’avenç de la vacunació en tercera dosi, que ja arriba a un 42,2% de la població de l’Alt Urgell, amb la cobertura més alta en els usuaris de residències (98%), els majors de 80 anys (84%), la franja de 70-79 anys (81%), el personal de residències (78%), el personal sanitari (77%) i els grans dependents (74%). Entre els treballadors essencials ja abasta el 53%; i entre els infants de 5 a 11 anys, el 37%. D’altra banda, un 76,3% de la població ja ha rebut almenys una dosi del vaccí.

El vicealcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha afirmat aquest dilluns que, com a la resta de Catalunya, a la ciutat i a la comarca ja s’ha arribat al pic de la sisena onada i que ara aquesta “clarament comença a remetre”. Pel que fa a les escoles, que han concentrat un gruix important de contagis aquest gener, els casos entre menors de 15 anys també comencen a “baixar clarament”.

21 ingressats a l’Alt Pirineu i Aran tot i el descens dels índexs

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, la tendència és semblant i totes les comarques ja tenen la taxa de transmissió per sota el límit, amb una mitjana regional de 0,89 (la mateixa dada que hi ha a l’Alt Urgell). On està millor aquest índex és a l’Aran (0,59), seguit del Pallars Sobirà (0,72), el Pallars Jussà (0,83), la Cerdanya (0,85) i l’Alta Ribagorça (0,87). Tanmateix, entre els quatre hospitals pirinencs ara hi ha 21 ingressats, un augment respecte a la setmana passada. Pel que fa al risc de rebrot, està a 3.615 (amb la dada més baixa també a l’Aran, 2.446). La positivitat és al 17,35%.

Pel que fa al conjunt de Catalunya, la darrera setmana de gener han baixat els ingressats a les UCI (ara són 463) però encara han augmentat els ingressats a planta dels hospitals (3.042) i les defuncions (25.608, de les quals 290 en aquests set dies). Prop de 6,5 milions de catalans tenen almenys una dosi del vaccí contra el coronavirus.