Lleu descens de la importació de carburants durant el setembre

La importació de carburants durant el mes de setembre de 2025 ha estat d’11,77 milions de litres, fet que suposa una variació de -3.212 litres (-0,03%) respecte al mes de setembre de l’any anterior. Respecte a l’agost d’enguany, la variació mensual és del -8,1%. De gener a setembre de 2025 la importació dels carburants ha estat de 120,04 milions de litres, el que representa una variació percentual del +0,3% en contraposició al mateix període de l’any 2024.
En els darrers 12 mesos, la importació de carburants ha estat de 163,45 milions de litres, la qual cosa suposa una variació positiva del +0,3% respecte als 162,92 milions de litres importats durant el mateix període anterior.