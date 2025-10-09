Al 2024 va créixer la superfície total autoritzada per a la construcció d’obra nova

Segons les dades dels registres dels comuns, la superfície total autoritzada per a la construcció d’obra nova durant l’any 2024 ha estat de 432.278 m2, el que representa un augment del 32,4% respecte a l’any 2023, que va ser de 326.448 m2. El nombre de llicències urbanístiques d’obra nova autoritzades per a l’any 2024 ha estat de 88, el que representa una disminució del 3,3% respecte a l’any 2023, que va ser de 91.
Per tipus d’edificació, els habitatges plurifamiliars, amb 313.979 m2, representen el 72,6% del total de la superfície d’obra nova autoritzada. Els habitatges unifamiliars, amb 24.543 m2, representen un 5,7% del total de la superfície autoritzada d’obra nova. Finalment, els altres tipus de construccions, on s’inclouen establiments hotelers, locals comercials, magatzems, oficines, aparcaments i altres, suposen un 21,7% del total de la superfície autoritzada, amb 93.756 m2.
Les parròquies que més han crescut quant a superfície autoritzada d’obra nova durant l’any 2024 són Encamp (+369,6%) i Escaldes-Engordany (+75,0%), seguides de Canillo (+38,6%) i Andorra la Vella (+0,3%). Per altra banda, la Massana, Ordino i Sant Julià de Lòria presenten variacions interanuals negatives del 55,2%, 45,6% i 15,7%, respectivament.
Les ajudes públiques a la rehabilitació durant l’any 2024 han ascendit a 1.886.874,22 € repartides en 311 sol·licituds, sent “Millora de l’eficiència energètica” i “Energies renovables” els tipus d’actuacions principals, amb el 67,9% de l’import atorgat.