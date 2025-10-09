Back to human, la tendència de marca que marcarà el 2026, protagonista a la Jornada d’Empresa d’Andorra Telecom

Més de cents professionals han omplert la sala de l’At Hotel on s’ha celebrat, aquest dijous, la Jornada Empresa d’Andorra Telecom que s’ha centrat en el futur de les marques: rellevància, connexió i emoció. La directora de màrqueting i comunicació d’Andorra Turisme, Noemí Pedra i Javier Velilla, soci director de Comuniza, han analitzat a través de l’experiència i de casos pràctics com treballar una marca i quines seran les tendències i claus per a aplicar-la al 2026.
El director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha donat la benvinguda als assistents, fent èmfasi en la voluntat de la companyia i objectiu d’aquestes iniciatives d’acompanyar a les empreses del país aportant experts en diferents àmbits, tots importants per impulsar les empreses.
Noemí Pedra, que ha obert la Jornada, ha explicat l’evolució de la marca turística d’Andorra, nascuda el 1991 com “El país dels Pirineus” i transformada el 2013 amb la creació d’Andorra Turisme i, posteriorment, la marca Visit Andorra. Pedra ha defensat que “de vegades, el més atrevit és no ser atrevit”, i que l’èxit passa per mantenir l’essència i els valors del país per sobre de les modes. Ha exposat com la creativitat i l’anàlisi de dades són claus per a una estratègia de màrqueting efectiva: des del disseny del briefing fins al seguiment i reorientació de les campanyes en temps real.
També ha subratllat la importància de la segmentació i l’ús de fonts d’informació per a entendre el perfil del visitant, i ha posat en valor les aliances amb altres marques com el Cirque du Soleil, Disney o National Geographic per a projectar Andorra internacionalment.
Javier Velilla en la seva intervenció, ha presentat en primícia l’Informe de Tendències 2026, elaborat per Comuniza, que identifica la reconnexió com la gran prioritat de les marques en els pròxims anys. Back to basics. Segons Velilla, “les marques ja no controlen el seu relat; el repte és mantenir coherència enmig del caos”. El ponent ha destacat que la confiança és la moneda més valuosa d’una marca, i que el contingut autèntic i emocional és el que genera record i vincle amb les persones.
Entre les seves idees clau, ha defensat que “la marca no és el que dius, sinó el que fas”, i ha posat en valor la necessitat de codissenyar experiències amb les persones, més que no pas crear campanyes. També ha assenyalat que la imperfecció i la proximitat connecten millor amb el públic actual que la perfecció artificial, i que la intencionalitat i la simplicitat són essencials per a comunicar amb eficàcia.
Amb aquesta edició, Andorra Telecom es consolida com a referent en la difusió de coneixement sobre diferents àmbits de l’empresa, com és la marca, reafirmant el seu compromís amb un sector estratègic per al país.