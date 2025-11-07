Dissabte, els Isards rebran la selecció d’Israel amb un increment de les mesures de seguretat

És un partit de rugbi, però la presència d’Israel fa que l’esport no sigui l’únic protagonista. Davant de possibles accions de protesta anunciades pel Moviment per Palestina, aquest dissabte, amb motiu de l’encontre, s’extremaran les mesures de seguretat per a accedir a l’Estadi Nacional. La Federació al·lega que les instàncies superiors han decidit que es jugui i els Isards ho afronten com un partit més.
Tal i com recorda AndorraDifusió, fa nou mesos totes dues seleccions es van veure les cares al mateix escenari, amb victòria tricolor per un ajustat 31 a 28. Es preveu un altre duel igualat amb protagonisme per als jugadors del davant. Tot i afrontar-ho com un partit més, la samarreta dels Isards no lluirà dissabte el nom de cap patrocinador i, a diferència d’altres vegades, la Federació no farà cap acte de celebració.