L’Industrias Santa Coloma repeteix pretemporada a Encamp

L’equip de futbol sala Industrias Santa Coloma ha tornat a Encamp per segona vegada per preparar la pretemporada. El club català va iniciar aquest dimecres l’estada a la parròquia encampadana, la qual finalitzarà aquest diumenge. La voluntat del comú encampadà, tal com ha manifestat el conseller de Joventut, Esports i Turisme, Xavier Fernàndez, és “fer de l’equip liderat per Javi Rodríguez un altre dels històrics a la parròquia”.

Industrias Santa Coloma ha aterrat a Encamp amb onze jugadors de camp i cinc del filial, ja que “aquesta modalitat de futbol sala té un mundial a Lituania ben aviat i els hi falten tres o quatre jugadors”. Fernández també ha apuntat que tant el comú d’Encamp com la directiva del club estan molt contents de poder entrenar a la parròquia en aquesta època perquè “tenim bona temperatura i bon clima”. El conseller ha recordat que la corporació està tenint un estiu molt mogut amb l’arribada de diversos equips “amateurs i professionals” que vénen de fora a preparar la pretemporada.

Els treballs d’arranjament de les piscines, dintre el termini marcat

Fernàndez ha exposat que els treballs d’arranjament de les piscines cobertes del Complex Esportiu d’Encamp avancen a bon ritme i segueixen el termini marcat. “Vam aprofitar per fer parada tècnica més les obres, pot ser que triguin una setmana més a acabar, però esperem tenir-la oberta com més aviat millor”, ha dit. En aquest sentit, ha recordat que les obres tenen una durada aproximada de dos mesos i mig i ha indicat que els treballs es basen en “tornar a fer la primera capa de la piscina”.