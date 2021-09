La 18a edició de les Trobades Culturals Pirinenques es farà a Montanui

La 18a edició de les Trobades Culturals Pirinenques, sota el títol Accions dinamitzadores al Pirineu, es durà a terme enguany el dissabte 16 d’octubre a Montanui (Ribagorça). En la jornada, coordinada per la Societat Andorrana de Ciències, hi serà present l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (IECAU).

Els organitzadors han fet una crida per a presentar-hi propostes de comunicació. Les persones interessades han de fer arribar el títol i els autors al correu de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (iecalturgell@gmail.com) o directament al de la Societat Andorrana de Ciències (sac@andorra.ad).

La temàtica és molt àmplia per encabir-hi tota mena d’iniciatives del territori pirinenc, i s’ofereix la possibilitat de fer les ponències de forma presencial o únicament per escrit. Com és habitual, els textos seran recopilats i publicats posteriorment en un llibre que es presentarà durant la següent edició de les trobades, la tardor de l’any vinent.

L’organització de la trobada anual va a càrrec de l’Institut d’Estudis Ribagorçans, Amics de Besalú i el seu Comtat, l’Associació per a la Protecció del Patrimoni i de la Memòria Col·lectiva de la vall de Querol, el Casal del Conflent, el Centre Cultural Català del Vallespir, el Centre d’Estudis Aranesi, el Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, el Grup de Recerca de Cerdanya, l’Institut d’Estudis Ceretans, l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell i la Societat Andorrana de Ciències.