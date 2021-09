‘Els complements delictes’, de Miquel Reverter, s’endú el primer Mort qui t’ha mort de relat negre

La barcelonina Rosa Maria Gurrera Martínez, amb l’obra Els que mengem arrels, ha guanyat el Premi Pirineu de Narració Literària 2021, dotat per l’Ajuntament d’Organyà principal guardó dels Premis Homilies. El lliurament de premis s’ha dut a terme aquest dissabte al vespre en l’acte oficial de la Fira del Llibre del Pirineu, que se celebra fins aquest diumenge i que enguany celebra el seu 25è aniversari. El relat finalista del Premi Pirineu ha estat Coca masegada de Maria Cucurull.

A més a més, Rosa Maria Gurrera també ha estat reconeguda pel jurat en el Premi Germans Espar i Tressens de Relats Viscuts, que ha guanyat, en aquest cas, amb l’obra Públic deshonor. Un guardó que ja havia guanyat anteriorment l’any 2019.

Com a novetat, enguany els Premis Homilies han incorporat el nou Premi Mort qui t’ha Mort de Relat Negre, convocat i dotat pel Govern d’Andorra. En aquesta primera edició, el jurat ha distingit Els complements delictes, escrit per Miquel Reverter Aguilar.

El Josep Grau i Colell de Poesia ha estat per a l’obra Pels camins del mar, de Jaume Calatayud. El premi Lletres de Dones de Relats Curts ha estat per a Zeugma (Emma Martí) i ha concedit també quatre mencions, per a les obres La tieta que trencava tronades (Josepa Sopeña), Les corbes de la venjança (Eva Moreno), No hauries d’haver vingut (Núria Oliva i Barceló) i Hi havia una vegada un cub petit i malgirbat (Montserrat Gil i Casals).

El Premi Mn. Albert Vives de Periodisme, concedit per Òmnium Alt Urgell, ha estat enguany per a Isidre Domenjó, en reconeixement de la seva trajectòria com a periodista, escriptor, tècnic cultural, coordinador de la Fira del Llibre i president de l’Associació Llibre del Pirineu, com també “per la seva gran trajectòria de defensa del Pirineu”. D’altra banda, el Premi de Fotografia Organyà 2021 s’ha concedit a la instantània ‘Reflexes’.

L’acte de lliurament dels premis ha comptat amb les intervencions de l’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà; el delegat del Govern català a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez, i la ministra de Cultura i Esports del Govern d’Andorra, Sílvia Riva, que ha destacat l’àmplia presència que el Principat sempre ha tingut a la Fira del Llibre del Pirineu, que també se senten com a pròpia. Riva hi ha afegit que ara aquesta col·laboració es consolida amb la creació del nou Premi Mort qui t’ha Mort.

Homilies de Xavier Bosch i Jaume Padrós

Abans del lliurament dels premis, l’escriptor i periodista Xavier Bosch, ha llegit l’Homilia Laica d’enguany, que ha tingut com a eix central els seus orígens familiars a prop d’Organyà, a Cal Badia de Guixers, on va néixer el seu pare l’any 1936 i on té una part de les seves arrels familiars. També ha explicat que en aquesta població del Solsonès és on, als 41 anys, va prendre la decisió de dedicar-se plenament a escriure, cosa que va marcar l’inici d’una trajectòria que l’ha portat a ser un dels escriptors catalans contemporanis més reeixits. En aquest sentit, Bosch ha recordat com ara fa un segle els habitants d’aquestes poblacions lluitaven per tirar endavant en un medi dur i superaven les muntanyes o els obstacles, i ha animat a seguir superant-los avui.

Per la seva part, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha llegit l’Homilia Religiosa, a proposta del Bisbat d’Urgell. Padrós ha analitzat com ha canviat la vida quotidiana des de la irrupció de la COVID-19 i, de manera més concreta, l’angoixa i inquietud amb què ho han viscut tots els professionals sanitaris, especialment durant els primers mesos de la pandèmia i en moments complicats com ara l’acompanyament a malalts greus o crítics i la manca de recursos en determinats moments. Una situació que el col·lectiu ha viscut “amb grans incerteses”. El metge i exdiputat creu que cal “reinventar-nos des de la humilitat” i recorda que els humans són l’espècie “amb més capacitat de reinvenció i resiliència”. Per això, es mostra optimista en el sentit que se superarà la situació actual, però es mostra escèptic sobre si “haurem après la lliçó”.

Padrós també ha incidit en la importància d’evitar un augment de les desigualtats per la situació actual i ha reivindicat un major reconeixement “el servei públic que més i millor ha donat a aquesta societat“, especialment a Catalunya, que tot i els problemes de mitjans, defensa, segueix tenint un dels millors sistemes sanitaris del món. Alhora, ha insistit en la importància d’augmentar la població vacunada. Finalment, subratlla que “ara el país necessita el millor i els millors”, i per això demana que tothom actuï amb menys crítica cap als altres i més responsabilitat individual i col·lectiva.