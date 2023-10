Liciten un nou tram del camí verd de la parròquia d’Encamp

Un dels camins de la parròquia d’Encamp, Pardines (arxiu)

Continuen els treballs per a poder posar a disposició de la tota la ciutadania una nova via verda per vianants al costat del riu que permeti unir la parròquia d’Escaldes-Engordany i Canillo. Amb aquest objectiu el Govern ha licitat aquest dimecres els treballs de la segona fase del nou camí previst al Pla sectorial d’infraestructures verdes d’Andorra (PSIVA) ubicat a la parròquia d’Encamp.

La fase 2 de les obres té una llargada de 300m i quan estigui enllestit (i es pugui connectar amb el nou parc de l’Ossa) aquest nou tram de via verda connectarà l’aparcament del pont de les Riberaygües amb el referit parc, pel marge dret del riu Valira d’Orient. En total són uns 600 metres de camí. Un cop finalitzat tot el projecte, el camí connectarà cap a Les Bons, mitjançant el passeig de Mojàcar, per a connectar posteriorment amb la parròquia de Canillo, per un costat.

Amb el desplegament de la segona fase del PSIVA s’assoleix l’objectiu de disposar d’una xarxa d’infraestructures verdes a tot el territori, on queden ben connectats els nuclis urbans amb les zones naturals, millorant així la connectivitat. La xarxa de camins s’inspira en l’Estratègia nacional del paisatge d’Andorra (ENPA), un treball que respon a l’objectiu de valorar els béns més preuats; els paisatges naturals i rurals, i el llegat històric i cultural i de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i la sostenibilitat ambiental del territori andorrà.

Actualment, la primera fase del PSIVA ja discorre pel nucli urbà de Sant julià de Lòria per les parròquies d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, la Massana fins arribar al Parc Natural de Sorteny a la parròquia d’Ordino.

El concurs és nacional, amb procediment obert i contractació ordinària. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament al web de la Plataforma de contractació del sector públic: https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet. Les empreses interessades tenen temps de presentar-se fins el 23 de novembre d’enguany, a les 17 h.