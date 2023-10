La recollida selectiva dels residus municipals a l’Alt Pirineu i l’Aran es manté en un 40,5%

Un punt de recollida selectiva a l’Alt Pirineu i Aran (Govern.cat)

El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire i Soler, ha presentat a la seu de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, a Tremp (Pallars Jussà), el balanç de la gestió dels residus municipals a la vegueria d’Alt Pirineu i Aran corresponent a l’any 2022. Peraire ha explicat que, “del total dels residus municipals generats en aquesta part del territori, l’any passat se’n va recollir selectivament el 40,5%, concretament 118.988 tones, el que representa un 0,8% més que a l’exercici 2021 i el que mostra que es manté l’estabilització de l’índex de recollida selectiva”.

Dades estancades

Les dades demostren que encara més de la meitat dels residus municipals generats no es recullen selectivament. Les 27.858 tones de la fracció resta recollida representen el 59,5% de les tones generades, i han incrementat un 5,8% respecte de l’any anterior.

De forma general, l’estabilització dels resultats fa visible que les comarques i els municipis que encara no han fet canvis per a individualitzar la recollida selectiva dels residus, implantant sistemes eficients com la recollida de residus porta a porta de residus o els contenidors tancats amb identificació de l’usuari, continuen obtenint resultats de recollida selectiva baixos.

La meitat de les comarques de la vegueria supera la mitjana de percentatge de recollida selectiva de Catalunya (45,33%). Aquestes són el Pallars Sobirà (60,08%), l’Alta Ribagorça (51,05%) i l’Alt Urgell (50,70%). Les que tenen uns índexs inferiors a la mitjana de Catalunya són el Pallars Jussà (42,44%), la Val d’Aran (33,82%) i la Cerdanya (27,13%).





Cap a sistemes més eficients

Per al director de l’ARC, “els sistemes actuals de recollida selectiva ja han arribat al màxim, i el que cal és avançar cap a sistemes eficients de recollida selectiva –porta a porta o contenidors tancats amb identificació de l’usuari–. Aquesta serà una de les grans apostes de la nova llei catalana de residus que s’està ultimant”. “A més”, ha afegit Peraire, “cal aprofitar les potencialitats de les zones rurals amb menor població, major capacitat de coordinació amb el poble, poca edificació vertical i un entramat urbà espaiat i pacificat, que posen facilitats a la implantació del model porta a porta”. A Catalunya ja hi ha més de 300 municipis amb el sistema porta a porta en marxa.

De les quatre fraccions principals de recollida selectiva, el paper i cartró, el vidre i els envasos lleugers han augmentat respecte de l’any anterior. La fracció amb més increment és el vidre (12,1%), seguida del paper i cartró (4,0%) i dels envasos lleugers (2,2%). En canvi, l’orgànica disminueix un 3,3%.

La comarca del Pallars Sobirà, amb l’índex de recollida més elevat de l’Alt Pirineu i Aran, un 60,08%, té individualitzat el servei de recollida selectiva. Excepte als nuclis de població aïllats, el servei de recollida selectiva arreu de la comarca és la recollida porta a porta. El Sobirà és la vuitena comarca de les 43 existents amb la recollida selectiva més alta. Segons les dades estadístiques de l’any 2022, gairebé el 60% dels municipis porta a porta a Catalunya van superar el 70% de recollida selectiva bruta i més del 90% van superar el 50%.





El Sobirà, campió en recollida selectiva

L’any 2022, a la vegueria d’Alt Pirineu i Aran s’han generat un total de 46.846 tones de residus municipals, un 3,7% més que a l’any 2021 –d’acord amb la nova comptabilització que no inclou les runes d’origen domèstic, seguint la normativa de la Unió Europea–. La generació per càpita de residus incrementa un 3,4% i es situa en 629 kg/hab./any. Si s’hi afegeixen les dades corresponents a la runa, la generació per càpita és de 661 kg i l’increment és d’un 5,2%.

Els municipis de la demarcació amb els índexs de recollida selectiva més alts són Esterri d’Àneu, Alins, Sort, Espot i Llavorsí, tots ells al Pallars Sobirà i amb sistema de recollida porta a porta.