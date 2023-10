Mario da Cruz, al top10 de la cursa SAC de Corralco

Mario da Cruz i Maeva Estevez entrenant a Corralco (FAE)

La secció d’snowboard de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ja és a Andorra després de l’estada de llarga durada a Corralco (Xile) que va començar el passat 8 de setembre. En aquest temps, a més dels entrenaments, també hi ha hagut competició: Mario da Cruz va ser 10è a la cursa SAC (South American Cup) disputada el passat cap de setmana.

Van ser dos dies de competició en què Mario da Cruz va assolir la 10a posició a la cursa SAC del dissabte i la 15a a la del diumenge. Da Cruz va arribar a quarts de final durant els dos dies de competició. El primer dia va ser 10è en una cursa guanyada pel nord-americà Nathan Pare, mentre que el segon dia, quan va acabar 15è, també arribant als quarts de final, la victòria va ser per al francès Aidan Chollet.

Per la seva part, Maeva Estevez no va poder participar a les curses en caure durant els entrenaments i es va optar per tenir precaució.