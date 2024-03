Licitació dels treballs de conservació i reposició de passos d’aigua i obres de drenatges a les carreteres del país

Accés sobre el riu a la xarxa viària andorrana (SFG)

Reduir el risc de talls de carreteres en períodes d’esdeveniments meteorològics excepcionals, com fortes pluges o desgels sobtats, i, d’aquesta manera, millorar la seguretat dels usuaris de la via. Tot, tenint en compte que les carreteres interfereixen en els rius i torrents, fent necessària la construcció d’infraestructures de drenatges i d’altres obres de fàbrica.

Així doncs, el Govern ha aprovat la convocatòria del concurs per a licitar els treballs de conservació i de reposició de passos d’aigua i obres de drenatge en els entorns de rius i torrents a totes les carreteres secundàries del país per al 2024. També s’ha donat llum verda a un concurs en el mateix sentit per a les carreteres generals.

En el cas de les vies secundàries, es licita un concurs per a les parròquies d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria; un per a Canillo i Encamp; un per a Ordino, i un per a la Massana i Escaldes-Engordany.

Tant per a les secundàries com per al concurs específic de les generals, la licitació es fa mitjançant concurs nacional, procediment obert i modalitat de contractació ordinària. En tots els casos, les empreses interessades poden descarregar gratuïtament el plec de bases al web de la Plataforma de contractació del sector públic https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet i, en cas de necessitar-ho, poden sol·licitar informació complementària a l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres del Ministeri de Territori i Urbanisme. Les ofertes s’han de presentar per mitjà de la Plataforma de contractació del sector públic fins a les 17 hores del 6 de maig de 2024.