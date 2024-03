La Seu convoca les places per a cobrir les activitats esportives d’estiu i la piscina municipal

Activitats d’estiu a la piscina de la Seu (Aj. la Seu)

El Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell convoca un total de 9 places per a contractar personal per a la piscina municipal i per a les activitats de “A l’Estiu, Viu l’Esport a la Seu”. Les instàncies de sol·licitud es podran presentar des d’avui divendres, 15 de març, i fins al 17 d’abril de manera telemàtica i a través del tràmit disponible a la seu electrònica del Parc del Segre (apartat convocatòries de personal), on es poden trobar també les bases d’aquestes convocatòries.

Per a les activitats de “A l’Estiu, Viu l’Esport a la Seu”, es convoquen cinc places de monitors o monitores, a temps parcial i de durada determinada, per a cobrir les necessitats dels diferents torns, del 25 de juny al 6 de setembre.

Pel que fa al personal per a la Piscina Municipal es convoquen dues places d’auxiliar de socorrista i dues d’auxiliar de taquilla, a jornada completa i de durada determinada, del 15 de juny a l’1 de setembre.

Els requisits que hauran d’acreditar les persones aspirants a aquestes places són:

Tenir 18 anys.

Títol d’ESO, EGB o equivalent.

Títol de nivell B de català o equivalent.

No patir cap malaltia o afectació que impedeixi les funcions pròpies del lloc de treball.

No haver estat separades per expedient disciplinari de la funció pública.

No haver estat condemnades amb sentència ferma per delictes de caire sexual.

En el cas de les persones monitores de les activitats de “A l’Estiu, Viu l’Esport a la Seu”, a més han d’estar inscrites, com a mínim, com a monitor/a al Registre Oficial de Professionals de l’Esport (ROPEC).