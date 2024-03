Un jardí amb una manta antiherba biodegradable

L’ús de mantes antiherba en jardineria i paisatgisme és relativament recent. Fins a aquest moment, només es feien servir les malles antiherba biodegradables o no. Els avanços tecnològics en la fabricació de productes per a la jardineria, han permès posar en el mercat aquest tipus de mantes, que també són utilitzades en horts i vivers, en restauració paisatgística, etc.

Entre els avantatges de l’ús de les mantes antiherba biodegradables en jardineria respecte als tradicionals teixits antiherba sintètics, es troben:

La seva llarga efectivitat. Aquesta pot ser durant almenys 3 anys. Al final, acaba per degradar-se totalment perquè els seus components són orgànics, passant a ser adob per a les plantes. És cert que la seva vida útil és menor que les sintètiques, però és prou llarga per a complir la seva funció.

Té un aspecte natural. El seu aspecte és molt important perquè mitiga l’impacte visual. Gràcies a ell, no necessita ser camuflada, i el seu color, li atorga un bon acabat.

Posseeix una excel·lent estabilitat. La seva resistència a l’acció dels raigs UVA, li permet mantenir les seves propietats funcionals durant tota la seva vida útil.

Un material lleuger i fàcil de tallar i instal·lar. Per la seva presentació en rotllos desplegables, pes, etc., permet que es manipuli fàcilment durant la seva implementació, aconseguint cobrir grans superfícies en poc temps.





Per Floresyplantas.net