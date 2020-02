En total s’han invertit 300.000 euros en les obres. S’ha canviat el revestiment de parets i terra així com l’enllumenat a tecnologia led.

S’han instal·lat portes dotant-les de més seguretat i aïllament per als quiròfans. Encarà, però, hi ha pendents altres millores, com “aconseguir una climatització independent per a cada quiròfan”, assenyala la cap de serveis generals del SAAS, Elena Clemente.

En una segona fase, a la qual es destinarà un milió d’euros es reformarà la cirurgia major, una obra que s’iniciarà quan finalitzi la temporada d’hivern.

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, destaca que aquests projectes formen part del pla permanent de millores per adequar l’hospital a les noves tecnologies i les normatives internacionals.

L’hospital fa entre 4 i 6 operacions diàries en cadascú dels quatre quiròfans de què disposa. Una xifra que entra dins dels paràmetres d’un centre sanitari com el de Meritxell, afirma l’anestesista Òscar Jiménez.

Les intervencions més habituals en traumatologia són artroscòpies de genoll i espatlla i en cirurgia generals, reparacions d’hèrnies i apendicitis, mentre que en oftalmologia són les de cataractes.