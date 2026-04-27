El GPS posa en dubte el model d’habitatge amb el “coliving” i reclama explicacions per infraestructures que no s’han executat

El president suplent i conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS), Pere Baró ha formulat una pregunta en relació amb les declaracions de la ministra d’Economia, Presidència, Treball i Habitatge sobre el coliving en el context de la crisi de l’habitatge. “Atesa l’actual situació pel que fa a la crisi de l’habitatge a Andorra, la manca d’efectivitat de certes polítiques impulsades pel Govern per a resoldre-la, així com les declaracions fetes a la premsa per la ministra el passat 17 d’abril relatives al coliving com a possible solució, es demana quins criteris concrets utilitza el Govern”, assenyalen els socialdemòcrates. En concret, es vol saber “com es garanteix que els colivings no esdevinguin una substitució estructural de l’habitatge digne, sinó una solució estrictament temporal i complementària”.
D’altra banda, la consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Laia Moliné, ha presentat una pregunta en relació amb els projectes d’infraestructures anunciats però no executats en els darrers anys. “En un context en què s’han fet reiterats anuncis d’inversions en àmbits com la mobilitat, l’habitatge o els equipaments públics, però en què diversos projectes no s’han acabat materialitzant o han patit ajornaments significatius”, la consellera demana al Govern que doni explicacions clares sobre aquesta situació.
En concret, “es pregunta quines infraestructures previstes o anunciades en els darrers deu anys no s’han arribat a executar i per quins motius concrets en cada cas”.