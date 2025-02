L’equip STEAM SEA de l’escola Sant Ermengol, guanyador de l’11a edició de First Lego League Andorra Telecom

Participants de la robòtica educativa First Lego league (Andorra Telecom)

L’onzena edició de la final de robòtica educativa First Lego league Andorra Telecom, s’ha celebrat aquesta tarda de dimecres al centre de Congressos d’Andorra la Vella, entre els nervis i la il·lusió dels alumnes participants. L’equip STEAM SEA de l’escola Sant Ermengol ha estat el guanyador del Premi Ingeniera Soy que dona accés a la final espanyola que se celebrarà el pròxim 29 de març a la localitat gallega del Ferrol.

La resta de premis del torneig han recaigut als equips i centres següents: l’equip STEAM SEA de l’escola Sant Ermengol, ha estat el guanyador del premi Joc del Robot; l’equip TEAM GLITTER, de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp ha estat el guanyador del premi Repte Innovació; l’equip SAFA DEEPBLUE de l’escola Sagrada Família, guanyador del premi Valors; l’equip STEAM SEA del col·legi Sant Ermengol, guanyador del premi Disseny del Robot; i el premi al millor entrenador ha estat atorgat a l’entrenadora Isabel Vila, de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp TEAM GLITTER.

Vuitanta sis alumnes de segona ensenyança, de sis centres educatius del país (Sagrada Família, Janer, Sant Ermengol, Andorrana de Santa Coloma, Andorrana d’Ordino i Andorrana d’Encamp) han demostrat en les diferents proves del torneig, (Projecte d’Innovació, Disseny del Robot, i Joc del Robot), tot el que han après i desenvolupat en aquesta edició i que ho han fet seguint els Valors de la First Lego League.

El torneig ha comptat aquest any amb diferents professionals del país que han valorat els projectes presentats relacionats amb la temàtica del desafiament d’aquest any Submerged i que ha convidat als equips a investigar i identificar un problema relacionat amb els fons marí i els oceans i proposar una solució sostenible i innovadora. L’ equip de jutges ha estat format en aquesta edició per Albert Santiesteve, director de seguretat i tecnologia de Creand; Manel Farràs, director de desenvolupament de de CreandTech; Montse Brugulat, biòloga que actualment treballa com a tècnica pedagògica i coordinadora de projectes d’educació ambiental dins d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I); Laura Sànchez, biòloga amb 15 anys d’experiència com a mestre de l’escola andorrana; Pere Farriol i Meritxell Areny, responsables de comunicació d’Andorra Telecom.

L’esdeveniment s’ha tancat amb els parlaments del secretari d’Estat d’Educació, Josep Anton Bardina i de Cèsar Marquina, director de l’Agencia digital d’Andorra Telecom, que han agraït i felicitat als alumnes i escoles l’esforç, la il·lusió i bona feina feta en aquesta onzena edició.

Andorra Telecom dona suport a la promoció de la robòtica i innovació entre els infants i adolescents del país a través de les competicions de la First Lego League, que aplega equips de diferents escoles, i la World Robotic Olympiad, que reuneix clubs de robòtica.