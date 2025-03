L’FC Andorra torna a llocs de play-off d’ascens a 2a (2-0)

Alegria a les files andorranes pel 2 a 0 i decepció per al Celta Fortuna. Foto: FC Andorra

Balsàmica victòria de l’FC Andorra d’Albert Company ‘Beto’, per 2 a 0, contra el filial del Celta de Vigo, a l’Estadi Nacional. El partit no ha començat precisament bé per als andorrans, ja que tot just al minut 14 de la primera part, Josep Cerdà s’ha hagut de retirar lesionat i en el seu lloc ha entrat Juanda. En el minut 16 ocasió clara tricolor, obra de Villahermosa, que bloqueja un defensa el seu xut. El triomf permet als del Principat retornar a les places de play-off d’ascens a la segona divisió.

En el 27, l’exporter de l’Andorra i ara a les files de l’equip gallec, Marc Vidal, salvava un xut de Manu Nieto. El bon joc dels del Principat seguia i en el minut 34 una gran jugada col·lectiva acabava amb una rematada de Molina massa forçada. El Celta Fortuna, ha tingut les seves dues millors oportunitats del partit a les acaballes de la primera part. En el 39, una gran aturada de Nico Ratti i, en el 43, el travesser, salvaven els jugadors de l’entrenador, Beto, de marxar al descans per darrere en el marcador.

A la segona part, el matx no podia començar millor per als tricolors. Lauti, des del punt de penal, avançava els locals al minut 52, i encara millor s’ha posat l’encontre quan, Juanda, en el 67 ampliava la distància fent el segon gol, que ha estat una autèntica gerra d’aigua freda per als de Vigo, els quals ja no han fet cap ocasió de perill més i els andorrans han dominat a plaer fins al final del partit.

El proper partit de l’FC Andorra serà diumenge, 16 de març, al camp de l’SD Amorebieta, a les 12 hores.