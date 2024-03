L’FC Andorra torna a la trista realitat a Osca (2-0)

L’afició tricolor desplaçada a Osca no ha pogut gaudir d’un resultat positiu de l’FC Andorra (club)

L’Osca s’ha imposta per 2 a 0 en un partit de lliga marcat per l’expulsió del central de l’FC Andorra, Diego Alende al minut 27 de la primera part després de cometre una falta sent l’últim defensa. Els d’Eder Sarabia no han tingut temps de reaccionar davant d’aquesta galleda d’aigua freda quan, només dos minuts després, al minut 29 de la primera meitat, Samu Obeng, a passada de Jorge Pulido, ha estrenat el marcador per l’SD Osca.

Eder Sarabia just abans del descans ha intentat reorganitzar l’equip amb l’entrada del central Adrià Vilanova en detriment del migcampista Iván Gil, els aragonesos han seguit dominant el partit i han estat a punt de fer el segon gol després d’una rematada al pal de Gerard Valentín.

A la segona part ha seguit el domini del conjunt entrenat per Antonio Hidalgo, i al minut 64, Eladio Zorrilla (Elady) a passada de Vilarassa ha fet el segon gol i definitiu del partit.

Eder Sarabia seguia intentant ordenar l’equip amb inferioritat numèrica, amb l’entrada de Pablo Moreno, Scheidler, Alex Calvo i Sergio Molina, però no hi hagut manera ni de capgirar el marcador ni de fer-se amb el domini de la pilota i del joc.

Ara, el proper partit dels andorrans serà el dimecres vinent, 13 de març, a les 19 hores, al camp del Llevant, compromís que s’havia ajornat pel tràgic incendi de València. Després, el següent matx a l’Estadi Nacional serà el dilluns, 18 de març, a les 20:30 hores contra l’SD Amorebieta, el cuer de la classificació, encontre clau per a tornar a sumar de tres en tres.