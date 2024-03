Roser Rodríguez Jerez

La nova vida s’engendra i es desenvolupa al cos femení. Cap home sobre la terra té aquesta experiència. Moltes dones saben què és, perquè han experimentat que una altra vida es desenvolupi dins d’elles, els homes, no.

Les dones tenim més dificultats per a accedir a alguns llocs de treball, cobrem menor salari per la mateixa tasca, tenim més taxa de desocupació, ens fem càrrec del 75% o el 95% del treball de la llar i ens ocupem generalment de les tasques de cura dels infants i ancians, etc.

Les dones morim per avortaments insegurs. Dones i nenes som víctimes de les xarxes de tràfic de persones.

Actualment podríem dir que, a la vida diària, la nostra situació ha empitjorat ja que ens enfrontem cada dia a la violència masclista que va generant episodis cada vegada de més crueltat.

És important que les dones joves que avui poden gaudir de molts drets no oblidin que això és fruit de la lluita de dones que ens van precedir. Que sàpiguen que res no es va donar de forma casual, altrament, estem corrent el risc de retrocedir.

Sabem que tenim dret a viure una vida lliure de violències i hem de lluitar, doncs, en conseqüència. Cada cop més dones víctimes de violència de gènere denuncien i, aquest, és el primer pas. És important que la dona sigui escoltada i que sempre pugui ser assessorada.

Cal que els homes aprenguin a valorar més la vida i el rol de les dones dins la societat.

Aquest, és un poema per a totes les dones del món.

Admiro la teva fortalesa,

la teva passió, aquesta fermesa,

el teu esperit de dona.

Les teves tasques quotidianes,

generoses són les teves mans

en complir amb el teu deure

T’admiro treballadora,

per ser una vencedora

i saber-te defensar.

Per ser hàbil i esforçada,

sembradora motivada

i els teus fruits arreplegar.

La guerrera, lluitadora,

que treballa a tota hora

i no es deixa vèncer.

Perquè cries els teus fills

donant amor, donant refugi,

admirada ets, dona!

Perquè irradies alegria,

font de saviesa,

enteniment i saber.

La llibertat és el teu lema,

i la victòria és el teu emblema,

admirada ets dona.