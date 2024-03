La Seu i comarca commemoren el 8M amb la lectura del manifest i l’actuació de la coral Encoratjades

Acte amb la coral Encoratjades a la Seu amb motiu del 8M (Aj. la Seu)

Aquest vespre de divendres ha tingut lloc l’acte institucional de commemoració del Dia Internacional de les Dones celebrat conjuntament entre l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, en una sala de la Immaculada plena de gom a gom.

L’acte, conduit per la tinent d’alcalde d’Acció Social i regidora de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament urgellenc, Christina Moreno, ha consistit en la lectura per part de l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, de la declaració institucional del 8M dedicat a la defensa dels drets sexuals i reproductius.

L’acte commemoratiu del 8M ha seguit amb l’actuació de la coral de la Seu d’Urgell ‘Encoratjades’, que en la seva actuació d’avui han cantat les dones que la conformen però no els homes. La coral ha interpretat quatre cançons composades per dones. La cançó de Gloria Gaynor ‘I will survive’ ha tancat de manera molt emotiva aquest acte institucional del 8M a la capital alturgellenca.





Més actes dedicats al 8M a la Seu d’Urgell

Recordem que des del passat 1 de març i durant tot el mes, l’exposició Científiques catalanes 2.0 estarà disponible a la Biblioteca de Sant Agustí. Complementant la proposta, el dissabte 16 de març a les 11.30h s’oferirà un Taller de cromatografia per a infants de 6 a 10 anys.

Aquest dissabte, 9 de març, INEFC Pirineus ofereix una caminada guiada per Sílvia Puigarnau, en col·laboració amb l’associació Asaltamontes Female. Entre les 9.30 i les 10.00h hi haurà activitats de benvinguda i la marxa s’iniciarà a les 10h. S’oferiran dos recorreguts: un de 15km amb 700m de desnivell, i un altre de 8,5km amb 400m de desnivell.

Per altra banda, Roser Maura ofereix el taller Artteràpia: les cares del plaer. També es tracta d’un espai no mixt, dirigit a dones entre 18 i 99 anys (no calen coneixements ni experiència artística). Aquest taller tindrà lloc també aquest dissabte, 9 de març, a les 10 hores, a la sala del centre cívic.

El dilluns, 11 de març, se celebrarà el taller d’autodefensa feminista a les 18.30h a la sala polivalent del centre cívic. Un espai de seguretat, cures i eines a càrrec de Laura Zalacain González. Es tracta d’un taller no mixt, adreçat a noies a partir de 10 anys (amb acompanyant) i per a dones de totes les edats.

Divendres 15 de març, a la sala de festes Guiu, l’Escola Folk del Pirineu proposa una vetllada a càrrec del grup folk Les Violines. A les 19.30h hi haurà un taller de danses a càrrec de Joan Naspleda; a les 20.30h un sopar- pica pica i a les 21.30h, el concert i ball amb Les Violines.

Els dies 19, 20 i 21 de març, Cinemes Guiu ha preparat un cicle de directores catalanes. Les projeccions que s’han programat són ‘15 Hores’ de Judith Colell; ‘Libertad’ de Clara Roquet i ‘Els Encantats’ d’Elena Trapé, respectivament. Totes les sessions seran conduïdes per Lluïsa Puig i Agnès Aràjol. A partir de les 20h.

Els actes del 8M conclouran divendres 22 de març, a les 20h, a la sala gran dels Cinemes Guiu, a càrrec d’Agnès Aràjol i la presentació del seu curtmetratge ‘A l’Obaga’, amb un col·loqui posterior, sobre el despoblament i la supervivència de les escoles rurals.