Horòscop del 13 al 19 d’abril

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
El més probable és que us sentiu una mica cansats, però això només serà cosa de moments perquè per a anar de marxa no hi haurà cansament que valgui, i la veritat és que això no s’hi val. De tota manera, us perdonarem perquè teniu un aspecte una mica complicat que pot fer que el cansament sigui de veritat. Per altra banda, seria bo que us animéssiu una mica més, podríeu superar les baixades més fàcilment.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Haureu de vigilar amb el que dieu, perquè serà fàcil que hi poseu la pota fins al cap de munt sense adonar-vos-en, i és que no podreu parar de xerrar. De tota manera, el que sí podeu fer amb tranquil·litat és viatjar o, si més no, desplaçar-vos d’aquí cap allà canviant d’aires sempre que pugueu. Tindreu molt bon rotllo a la feina i alguna ensopegada pel carrer, vigileu on poseu els peus.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
De la mateixa manera que estareu molt sensibles i emocionats també podem fer-hi entrar que estareu molt irritables, una combinació una mica dolenta perquè us provocarà canvis d’humor molt descarats i sense fonaments. L’única cosa que us puc aconsellar és que us ho agafeu amb calma i si hi ha algú que us interessa especialment mireu de respirar fons abans d’irritar-vos per no res.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Mira que bé! La feina sembla que serà el millor que tindreu al llarg d’aquests dies, és possible que si esteu pendents d’algun contracte sigui ara quan el pugueu firmar i així podreu gaudir d’una estabilitat que feia temps que no sentíeu. Però, a part d’això, pels que no és aquest el cas, hi ha moltes tendències a que en el camp dels amics hi hagi l’aclariment d’algun malentès que fa uns dies es va produir.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Si tenim en compte que el fet que el temps passi us importa molt per la rapidesa amb el que el veieu passar, us diré que val més que hi poseu una mica de pa perquè aquests dies us passaran tan ràpid que no sabreu ni com han passat. De tota manera, encara tindreu temps de viure moltes bones sensacions i també tindreu la possibilitat de trobar-vos amb algú que us farà riure molt i sentir-vos bé.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Heu de mirar-vos les coses amb una perspectiva més alegre per a poder gaudir més de tot el bo que teniu al vostre voltant, i que no és poc. La feina us somriu i, el més important, la salut també i això és el tot, no val la pena trencar-se les banyes per coses insignificants. De tota manera, també és bo que sapigueu la falta que us fa anar a fer un volt de tant en tant, o sigui que aprofiteu el temps i viatgeu una mica.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Us trobareu fàcilment implicats en coses que no tenen res a veure amb vosaltres, sense demanar-ho us posaran al mig de la conversa i us donaran un paper important en les decisions que s’hagin de prendre. Encara que us sentiu una mica obligats és millor que opineu i no li doneu massa importància al fet que us impliquin, al cap i a la fi ho fan perquè no tenen seguretat amb ells mateixos.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Els amics us poden demostrar que hi són quan se’ls necessita, perquè és probable que tingueu una mica baixa la moral i que us costi d’aixecar el cap. De tota manera, us adonareu que en moments així el que més compta és la bona relació que pugueu tenir amb els amics i amb la gent que teniu al voltant cada dia. Però, no tot serà dolent ja que en el tema de la parella les coses us funcionaran molt bé.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Poden ser uns dies molt especials en el camp de les relacions personals, tindreu un sisè sentit per a captar el que la gent vol de vosaltres i sabreu donar-los-hi el que volen sense complicació. Aquest fet farà que us agafin molta confiança i que comptin amb vosaltres més endavant per a altres coses. A part d’això, és possible que al llarg d’aquests dies trobeu solucions a problemes que fa dies us ronden pel cap.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Tindreu uns dies molt sensibles, per no res us poden venir ganes de plorar, i és que teniu uns aspectes molt marcats en el tema de les emocions. La qüestió de patir per les coses estarà força accentuada i això també us agreujarà la condició de la sensibilitat. Però, no patiu que la cosa no és tan greu, al cap i a la fi, tampoc us passa tan sovint una cosa d’aquestes i també és bo sentir una mica.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Estareu molt insegurs a l’hora de prendre decisions, tindreu sort que la gent que us envolta i, sobretot la parella, si en teniu, us ajudarà a trobar una mica més de seguretat. De tota manera, heu d’intentar sortir-vos-en per vosaltres mateixos, hi heu de posar una mica de la vostra part i buscar sortides, o bé donar més prioritats a altres coses que en aquest moment poden ser més importants de solucionar.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Haureu d’estar una mica alerta amb la vostra economia ja que per les configuracions que està marcant la situació està una mica complicada, ja sigui per despeses en les que no comptàveu com pel descontrol de no vigilar el que gasteu. A part d’això gaudireu de molt bona salut i tindreu moltes ganes de fer coses, com renovar la vostra llar o bé la vostra habitació. I prou, que ja us portarà força feina.