L’FC Andorra, a garantir-se el top-10 contra el Leganès

Imatge del partit d’anada jugat pel FC Andorra contra el Leganés a l’Estadi Nacional (1 a 1)

Penúltima jornada (41a), aquest diumenge, de la lliga SmartBank per a l’FC Andorra. Recta final, per tant, de la seva primera temporada a la segona divisió espanyola de futbol i acabarà el curs, el proper 27 de maig, a l’Estadi Nacional rebent al Vila-real B, amb una nota de notable. En la seva estrena, en aquesta categoria tan competitiva, tancar la seva participació a la zona tranquil·la de la classificació té molt mèrit.

Els tricolors encara podran treure més “pit” si, diumenge, al camp del Leganès (21 hores), treuen quelcom de positiu i, en l’últim partit al Nacional contra els “groguets”, també. Tenen l’oportunitat d’escalar alguna posició més a la taula, la qual cosa seria posar la cirereta al pastís.

Pel que fa al matx de diumenge, els locals, són 13ns amb 52 punts, també amb la permanència a la butxaca. De la seva banda, l’FC Andorra és 9è amb 55 punts, tres més que el Leganès. Els del Principat han d’intentar no veure’s superat per cap equip -dels que viuen a la seva zona- per tal de no abandonar el top-10 de la classificació. Aquest és l’únic al·licient que resta un cop garantida la salvació i sense opcions ja per a entrar al play-off d’ascens.