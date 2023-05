Noves activitats, a la Seu, del Casal Cívic i Comunitari

Cartell de la xerrada-col·loqui, a la Seu, sobre els documents d’últimes voluntats (RàdioSeu)

El Casal Cívic i Comunitari de la Seu d’Urgell segueix oferint activitats obertes a tothom i aquesta primavera ha programat propostes de temàtiques diverses, com són els documents d’últimes voluntats, l’ús de les pantalles per part dels infants i les sardanes.

Aquest conjunt de tallers començarà la setmana vinent, divendres 26 de maig a la tarda (18:30 hores), amb la xerrada i col·loqui titulat ‘Perquè estimem la vida, volem una bona mort!’, amb la col·laboració de DMD. L’objectiu és oferir informació pràctica per a persones que vulguin redactar el seu Document de Voluntats Anticipades per a deixar escrit com vol que se’ls tracti en cas que, per malaltia, arribin a una situació en què no puguin decidir per elles mateixes en plenes facultats. Per prendre part, només cal confirmar prèviament la participació.

La setmana següent, dimarts 30 de maig al vespre (19 hores), hi haurà el taller ‘Les pantalles, xumets dels nostres fills!’, que vol fer reflexionar sobre quin ús dels dispositius electrònics fan els infants actualment i què cal fer, o quins límits cal establir, perquè aquest ús sigui útil i raonable. Com a l’anterior taller, també cal confirmar la inscripció prèviament.





Aprendre sardanes en quatre dies

D’altra banda, el Casal Cívic també ofereix un curs per a aprendre a ballar sardanes per a joves a partir dels 10 anys, atès l’augment recent de l’interès per conèixer la dansa nacional de Catalunya. Té una durada de només quatre dies i es farà del 6 al 9 de juny, una hora cada dia (18:30-19:30 hores).

En totes tres activitats, cal confirmar l’assistència prèviament. Es pot fer trucant al telèfon 973 36 15 45, en horari de tarda, o bé atansant-se al Casal Cívic, ubicat a l’Avinguda de Garriga i Massó 22-26. El programa té el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.