Càritas organitza un sopar solidari amb una xerrada sobre herències i llegats

El ponent de la xerrada, Isidre Bartumeu (AndorraDifusió)

Càritas Andorrana organitza el proper dijous, 16 de novembre, un sopar solidari que reunirà a diferents representants de les institucions polítiques, socials i econòmiques del país i, a més, aplegarà bona part de la comunitat andorrana que hi col·labora de forma habitual des de la comissió permanent, els col·laboradors i patrocinadors i també, l’equip de l’entitat.

L’acte començarà amb la benvinguda a càrrec d’Amadeu Rocamora, president de Càritas Andorrana, i servirà per a fer un repàs dels principals projectes realitzats per l’entitat durant el 2023 i també, per a explicar com la ciutadania pot fer un testament solidari.

De fet, oferir aquesta opció i donar-la a conèixer serà una de les actuacions que l’entitat reforçarà i per aquest motiu, el notari Isidre Bartumeu participarà en la celebració d’aquest sopar solidari tot oferint una xerrada sobre quin és el marc legal actual en quant a les donacions, llegats i herències a favor d’entitats sense ànim de lucre.

A destacar que una part del cost del sopar es destinarà als diferents programes que Càritas Andorrana té en marxa i, a part, s’oferirà als assistents la possibilitat de col·laborar en la recaptació de fons de l’entitat.





“La solidaritat està en tu”, campanya sobre testaments solidaris

Aquesta xerrada servirà com a punt de partida per a iniciar una campanya informativa que pretén donar a conèixer a la ciutadania com es realitza un testament solidari.

En aquest sentit, Càritas Andorrana editarà una guia bàsica en forma de díptic on explica com les persones que realitzen un testament poden incloure Càritas Andorrana en els seus testaments, llegats o donacions.

La voluntat és fer partícips a la societat en general i, així, oferir-los l’opció de poder contribuir de forma solidària en algun projecte o programa en concret de Càritas Andorrana quan arriba el moment de redactar un testament, llegat o donació i quins són els tràmits legals a realitzar perquè en quedi constància.

Amb aquesta campanya, l’entitat vol sensibilitzar a la població que també pot col·laborar en la construcció d’una societat més justa i ajudar a les persones que es troben en risc d’exclusió social.