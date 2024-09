L’expedició solidària Karaban és a 1.000 quilòmetres de Kibera

Integrants de Karaban en terres africanes (ACA CLUB)

Elena Milà i David Vilanova, fundadors del projecte KARABAN, ja han pedalat durant 11.000 quilòmetres i ara són a “només” 1.000 de la meta, a Kibera, un assentament informal als suburbis de Nairobi la capital de Kenya, que constitueix el major barri de barraques del país amb més d’1 milió d’habitants.

El projecte -una carabana solidària, d’aquí el nom de Karaban- ja ha recaptat 30.000 euros del total de 50.000 euros que tenen com a objectiu. L’import total serà destinat a que l’ONG ‘Kings and Queens of Kibera’ pugui donar suport a 22 nenes i nens durant 2 anys, oferint-los una llar, escolarització, alimentació equilibrada i seguiment fins a la seva vida adulta.





Sobre Karaban Pedal For Kibera

Com ja va avançar Fòrum.ad, KARABAN és una iniciativa que té com a objectiu pedalar en forma de caravana de bicicletes des d’Andorra fins a Kènia. Una caravana solidària de més de 12.000 km per una bona causa. La caravana està formada per un grup de persones que viatja amb tot el necessari a les seves bicicletes amb alforges equipades per a aquest tipus de viatges. Es vol que la caravana sigui canviant i estigui formada per viatgers de diferents nacionalitats. Cada persona pot pedalar la distancia que desitgi. L’únic requisit és sentir-se identificat amb el projecte i pedalar plegats per la causa.

Viatjar en bicicleta suposa una aventura i uns reptes constants. Es tracta d’un viatge d’esforç en què es fa front a riscos i adversitats en grup amb l’objectiu de compartir, superar i assolir la meta solidària. El grup que forma la caravana va canviant a mesura que s’avanci en el recorregut, ja que és un viatge obert a tot aquell que vulgui unir-se. L’originalitat d’aquest projecte es basa en viatjar a mode de caravana de bicicletes. Els organitzadors volen que sigui un viatge sostenible i, per això, es duu a terme en bicicleta, un vehicle que no deixa empremta.

La principal intenció d’aquesta aventura és donar suport i aportar fons per a l’organització Kings and Queens of Kibera (www.kingsandqueensofkibera.org), així com per a la comunitat que viu en aquesta zona marginal. És per aquesta raó que l’objectiu final és arribar a Kibera, un suburbi de Nairobi i un dels més grans d’Àfrica.





A qui es dona suport?

Kings and Queens of Kibera està situat a Kibera, als afores de Nairobi, capital de Kènia. Es tracta d’un dels suburbis més grans de l’Àfrica, on arriben a viure més d’un milió de persones en barraques de metall en un perímetre de 2,5 km quadrats.

Es tracta d’una organització sense ànim de lucre iniciada l’any 2011 que ajuda a nens i nenes que viuen als carrers de Kibera i es troben en situacions molt complexes. Se’ls ofereix una llar i la possibilitat d’accedir a l’escola, així com un acompanyament durant tota la seva etapa escolar i en el seu pas a la vida adulta i laboral.

L’objectiu principal de l’organització es basa en cobrir les necessitats bàsiques dels nens i nenes per a garantir-los una estabilitat durant la seva infància i per a oferir-los una educació digna i un futur amb més oportunitats. Se’ls proporciona l’educació com a eina per a un futur amb més oportunitats.





Com col·laborar

Amb la finalitat de recaptar fons per a Kings and Queens of Kibera, es plantegen quatre maneres de col·laborar per a particulars i empreses:

1) Donació voluntària

Es pot fer a través del web de KARABAN mitjançant transferència bancària o PayPal.

2) Patrocini de kilòmetres

Les empreses patrocinadores poden optar per patrocinar kilòmetres del recorregut. Una quinzena d’entitats actualment donen suport al projecte de forma econòmica o bé en forma de material.

3) Unir-se a pedalar

Tota aquella persona que vulgui formar part de la caravana ciclista, pot seguir un procés d’inscripció per a unir-se a pedalar amb KARABAN. Les persones que s’uneixin, rebran l’equipament KARABAN, que consisteix en un mallot, un bidó i una gorra ciclista. El cost d’inscripció és de 90 euros, que es destinen a cobrir aquest equipament i, si la persona ho desitja, pot aportar una quantitat addicional com a donació.

4) Adquisició de productes KARABAN

Amb la col·laboració de dissenyadors, il·lustradors i artistes, s’ha creat marxandatge KARABAN (samarretes, tote bags, tasses, gorres, mallot) que estan a disposició del públic general. Tota compra es destinarà com a donació.





El pressupost de la iniciativa

El repte dels organitzadors és arribar a assolir la xifra de donacions de 50.000 euros al llarg del projecte. Aquest import es destinarà en un 70% a Kings and Queens of Kibera. El 30% restant s’utilitzarà per a dur a terme KARABAN i permetre la difusió del projecte benèfic.