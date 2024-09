Compte enrere per a que Makuka actuï a la festa de la Mercè

El jove música del Principat, Makuka (ATV)

Després de ser seleccionat com el representant andorrà a la semifinal del Sona 9, Makuka es prepara per al concert que oferirà per la Mercè, el 23 de setembre, a plaça Catalunya. El jove de 17 anys va convèncer el jurat del certamen musical organitzat per la revista Enderrock. Per a l’actuació, ha de versionar un tema en català i musicar un poema. Ha escollit “Eloise”, de Tino Casal, i els versos de “Paratge”, del poeta novell David Vidal.

“Jo deixaré Andorra en un bon lloc i bàsicament aniré a fons, com sempre. Que encara em queda camí per fer i llavors això ho trobo com un punt a favor que m’ajuda molt perquè no tothom ho té tan clar als 17 anys”, manifesta el músic del Principat, Makuka.

Abans de la festa major de Barcelona, Makuka té dues actuacions a casa: el dia 12 als Dijousderock i el 14 a l’obertura de la temporada del BC Andorra. El 28 de setembre, tocarà a la inauguració de la borda Gabriel.