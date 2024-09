Una de les manifestacions reivindicant un habitatge digne (AndorraDifusió)

La Coordinadora per un Habitatge Digne ha convocat una assemblea prevista per al dijous, dia 19 de setembre. Serà a partir de les 7 de la tarda, amb d’afectats per fraus i irregularitats dels propietaris de pisos de lloguer, segons ha indicat l’entitat.

AndorraDifusió publica que només hi podran participar els que hagin contestat l’enquesta de l’entitat, gràcies a la qual s’havien trobat una quarantena de persones que havien denunciat abusos.