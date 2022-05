L’Executiva de Liberals valida el vot delegat per a les primàries

El Comitè Executiu Nacional de Liberals ha acordat, aquest dilluns al vespre, que en la votació de les primàries per escollir el cap de llista s’apliqui el vot delegat, tal com contemplen els Estatuts del partit. D’aquesta manera, segons disposa l’article 31, “s’acceptarà el vot delegat però amb la limitació d’una delegació per afiliat present“.

L’Executiva de Liberals ha detallat que, de conformitat amb el que preveu el reglament intern, la delegació de vot, en la que l’afiliat justificarà la seva absència, haurà de presentar-se per escrit en el moment d’efectuar la votació i haurà d’anar acompanyada de l’autorització signada per la persona que delega i d’una fotocòpia del seu passaport. Liberals facilita a la militància un formulari tipus de delegació que es podrà descarregar des de www.liberals.ad.

Aquest mecanisme permetrà que el màxim d’afiliats i afiliades puguin exercir el seu dret a vot durant el Congrés Extraordinari que tindrà lloc aquest diumenge, 29 de maig, a partir de les 17 h a l’Art Hotel (Andorra la Vella).

D’altra banda, Liberals continua treballant en l’elaboració definitiva del cens electoral per votar aquest diumenge. En aquest sentit, es demana a tots els afiliats que verifiquin que estan al corrent de pagament amb el partit i es recorda que la quota d’afiliació d’aquest any s’ha girat pel banc ara fa dues setmanes. En cas de dubte o no haver fet el preceptiu pagament, els afiliats poden posar-se en contacte amb l’Executiva a través del correu electrònic executiva@liberals.ad o per Whatsapp al número +376 807 715.

Des del Comitè Executiu Nacional es remarca que aquest pas previ de verificació en cas de dubte és molt important, ja que el dia del Congrés no podrà votar cap persona que no consti a la llista electoral definitivament validada.