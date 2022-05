La ciutadania coneix els programes europeus i com s’hi podria accedir amb l’Acord d’associació

Les jornades informatives sobre programes europeus es tanquen amb quatre tallers que han permès conèixer en detall el funcionament d’alguns programes europeus als quals Andorra podria accedir en cas que finalment s’aprovi l’Acord d’associació. L’acció informativa, duta a terme a iniciativa de l’Acord polític per a la negociació de l’Acord d’associació, ha constat d’una jornada general i un dia i mig de tallers específics, amb l’objectiu de descriure l’abast i límits de la cooperació actual amb la Unió Europea, les noves oportunitats que s’obriran amb l’Acord d’associació i com funcionen de manera concreta els programes Horizon Europe, Erasmus + i Cos Europeu de Solidaritat, Mercat Únic i Europa Creativa. Una cinquantena de participants han pres part en cada jornada informativa.

Pel secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, “aquestes jornades han permès baixar realment al detall d’alguns programes que ja s’havien identificat com a interessants per Andorra”. Així mateix, ha reafirmat que la informació debatuda és important, d’una banda, per valorar si efectivament poden aportar un cert valor afegit, però també per informar als operadors sobre el seu abast i funcionament, de manera a anar identificant en cada cas quina massa crítica hi ha. Riba ha avançat que el taller específic sobre el programa Life, que se centra en medi ambient i acció climàtica i que ha hagut de ser regentat per més endavant, es durà a terme pròximament, juntament amb algun altra conferència sobre algun programa inicialment no previst.

La primera jornada, de caràcter més general, va analitzar els beneficis i costos per Andorra de participar en programes europeus via un futur Acord d’associació. Les conferències es van iniciar amb la directora d’Europe Direct Pyrénées, Claire Sarda Vergès, qui va exposar el funcionament de les institucions europees, les prioritats de la Comissió Europea i com es declinen en els actuals programes europeus. A continuació, l’exdirector general adjunt de l’EFTA, George Baur va compartir l’experiència de la participació en programes dels països de l’Espai Econòmic Europeu. Andreu Jordi, director d’Afers Bilaterals del Govern, la representant de la Cambra de Comerç, Indústria i Servei, Stella Canturri, i el gerent d’Andorra Recerca i Innovació, Marc Pons, van detallar com funciona actualment la participació d’Andorra al programa POCTEFA, a través del qual Andorra s’ha associat a 45 projectes en els darrers 7 anys, amb una aportació total de 2 milions d’Euros. Per la seva banda, el secretari d’Estat, Landry Riba, va exposar la situació actual de la cooperació entre Andorra i la Unió Europea i com s’està negociant la cooperació en el projecte d’Acord d’associació. I finalment, la jornada general es va tancar amb una explicació general sobre els programes europeus de part de l’advocat Joaquim Llimona, qui també va informar sobre quin seria el cost de la participació andorrana en aquests.

L’esdeveniment informatiu sobre programes europeus va continuar aquest dilluns i dimarts amb quatre tallers específics sobre Horizon Europe, Erasmus+ i Cos Europeu de Solidaritat, Mercat Únic i Europa Creativa i el nou programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors.

L’advocat del programa de recerca de la UE Prima, Julià Rebés Ventura, ha exposat el programa Horizon Europe i ha destacat que no finança únicament recerca clàssica, sinó que busca tenir un impacte en els ciutadans, en les empreses i en la societat en general.

Per la seva banda, Kilian Garcia, director del Departament Internacional de Foment del Treball Nacional, ha explicat que el programa Mercat Únic destina un 40% del seu pressupost a assegurar una cadena alimentària segura i sostenible i un 25% a enfortir la competitivitat i sostenibilitat de les petites i mitjanes empreses.

D’altra banda, la directora d’Europe Direct Pyrénées, Claire Sarda Vergès, acompanyada del tècnic de l’entitat Robin Alves, s’han centrat en el programa Erasmus+, i han insistit que tot i que el més conegut és el suport a la mobilitat d’universitaris, el programa abasta des de l’ensenyament escolar, el superior, la formació professional i l’educació per adults així com projectes esportius sense ànim de lucre. Els responsables d’Eruope Direct Pyrénées també han desenvolupat el programa Cos Europeu de Solidaritat, adreçat a joves d’entre 18 i 30 anys i que té com a propòsit fomentar la participació en activitats de solidaritat de qualitat en el marc d’un voluntariat, per promoure la cohesió, la solidaritat, la democràcia, la identitat europea i la ciutadania activa.

Finalment, el coordinador de l’oficina d’Europa Creativa i Punt Europeu Ciutadania del ministeri de Cultura i Esports d’Espanya, Augusto Paramio, ha informat a bastament sobre el programa Europa Creativa i quins àmbits i sectors es poden beneficiar de les convocatòries d’aquest programa i que van des del sector musical, el literari, les traduccions, les arts escèniques, l’arquitectura, el patrimoni cultural, fins al turisme cultural sostenible, la moda i el disseny, entre altres. Pel que fa al nou programa sobre Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors, l’expert espanyol ha subratllat el seu ampli abast i les oportunitats de finançament, en particular per a les organitzacions sense ànim de lucre que presentin projectes de promoció dels valors de la Unió Europea, la igualtat i la no discriminació, la integració, la lluita contra la violència, i també l’enfortiment del compromís i la participació ciutadana, els intercanvis entre ciutadans de diferents països europeus i la conscienciació sobre la història europea comú.