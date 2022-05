Andorra ha rebut 276 ciberatacs entre gener i abril

Des de principis d’any i fins a l’abril, Andorra ha rebut 276 ciberatacs, tots ells referents a atacs de denegació de servei. D’aquests, aproximadament més del 80% han estat mitigats satisfactòriament sense que els usuaris els hagin pogut percebre. En resposta a una pregunta escrita al Consell General per part del conseller socialdemòcrata, Roger Padreny, el Govern ha informat sobre els atacs que es van produir els passats 21, 22 i 24 de gener i el 10 d’abril.

En comparació amb els anys anteriors, durant aquests primers mesos, el 2021 es van rebre 68 atacs i el 2020 148. De fet, tal com mostra el Govern, aquest nombre d’atacs van a l’alça cada any, augmentant un 273% aquest 2022 respecte a l’any anterior. Per tal de contextualitzar, arreu de tot el món, durant el passat mes d’abril es van registrar 773.000 atacs de denegació de servei. En la resposta, també s’informa que durant els atacs mai cap servei públic essencial com la telefonia de veu fixa o mòbil es van veure afectats, i també s’exposa que Andorra Telecom té desplegades solucions per donar resposta a ciberatacs les 24 hores al dia de cada dia de l’any.

Pel que fa a la relació amb l’Agència Nacional de Ciberseguretat, actualment s’està treballant en protocols específics per a la relació tant amb Andorra Telecom, com també amb el conjunt d’entitats enteses com a importants o essencials per al desenvolupament de l’activitat socioeconòmica del país.