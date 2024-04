L’Executiu vol que Air Nostrum contempli els vols a Palma a l’estiu

Un avió a l’Aeroport Andorra-La Seu (AndorraDifusió)

El ministeri de Turisme insistirà per a donar continuïtat a l’estiu al vol a Palma. Així ho exposarà en la reunió que en dues setmanes mantindrà amb l’Air Nostrum. Les altes ocupacions que han registrat els vols durant la prova, del 70%, indueix a considerar que l’èxit es podria repetir a l’estiu. De moment l’aerolínia no ha estat receptiva, argumentant que té ja compromesa la flota d’ATR 72 per a altres línies.

Malgrat això, ha confirmat que des de la companyia els van manifestar “que per a l’estiu hi ha dificultats per a tenir naus disponibles per a fer aquest trajecte”, però no ha descartat res. “Nosaltres ens hem emplaçat d’aquí a un parell de setmanes per si seria factible poder realitzar-ho”.

I per tant, espera que Air Nostrum ho reconsideri. De fet, el Govern estaria disposat a negociar la temporada d’hivern a llarg termini, dos o tres anys com a mínim, sempre que es garanteixi també que serà operativa a l’estiu. Torres, però, ha assegurat que els residents a les Illes són els que més aprofiten la ruta.

El fet que s’hagin superat les previsions en les ocupacions dels vols comportarà un considerable estalvi per al Govern, ja que reduirà considerablement l’aportació econòmica que preveu l’acord.