L’Executiu adjudica la redacció del projecte de reforma de l’Escola Andorrana de Sant Julià

El Consell de Ministres ha adjudicat la redacció del projecte i la direcció de les obres de reforma dels edificis de l’Escola Andorrana de maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria a l’arquitecta Sònia Palau Garcia, per un import de 67.000 euros. Aquesta actuació s’inscriu en l’estratègia de manteniment continu i millora dels equipaments públics educatius i permetrà actualitzar unes instal·lacions que no s’hi han fet actuacions significatives des de la seva construcció. L’objectiu de la intervenció és garantir el bon estat de les instal·lacions, reforçar la seguretat i avançar cap a uns espais més eficients energèticament i confortables per a l’alumnat i el cos educatiu.
El projecte inclou un conjunt d’actuacions de millora tant estructurals com funcionals, amb l’adequació a la normativa vigent en matèria de seguretat, protecció contra incendis i accessibilitat, així com la renovació de finestres, portes, paviments i falsos sostres. Aquestes intervencions, juntament amb la millora de les instal·lacions interiors i tecnològiques, permetran reduir el consum d’energia i fer l’edifici més confortable, amb una millor temperatura i condicions ambientals per a l’alumnat i el personal educatiu. També es reorganitzaran espais per a fer-los més funcionals, es reformaran les dependències de la cuina i s’actuarà al pati inferior per a garantir unes condicions òptimes per al conjunt de la comunitat educativa.
El termini per a la redacció del projecte executiu és de vuit setmanes a partir de la signatura del contracte, i les obres es desenvoluparan posteriorment de manera progressiva en diferents fases.