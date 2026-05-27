Adjudiquen les obres d’habilitació de les noves dependències d’oncologia a l’Hospital de Meritxell per prop de 2 milions d’euros

Per a donar continuïtat a les adequacions dels espais de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i seguint amb la millora de l’atenció oncològica al Principat, el Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació dels treballs per a habilitar les dependències d’oncologia al centre hospitalari per un import d’1.891.723,27 d’euros. L’objectiu d’aquests treballs, que han recaigut a l’empresa COAN, S.A.U., és adequar els espais de la planta -3 per a poder concentrar tots els serveis d’oncologia en una única planta.
A les noves dependències s’ubicaran les consultes externes d’oncologia mèdica i hematologia oncològica, les consultes externes d’oncologia radioteràpica, les consultes externes d’infermeria oncològica i les consultes externes de psicooncologia, nutricionista i treballadora social; així com el nou hospital de dia d’oncologia, que disposarà d’una consulta d’infermeria, una àrea de cures i deu boxes.
D’aquesta manera, s’evita que el pacient hagi de desplaçar-se entre les diferents dependències hospitalàries, i que s’exposi a l’àrea d’hospitalització, fet que reforça la seva seguretat, i amb la finalitat de posar el pacient oncològic en el centre de l’atenció sanitària, amb espais més confortables pensats pel benestar dels usuaris i de les seves famílies.
Els treballs tenen una execució de 8 mesos i una vegada finalitzats permetran disposar de circuits diferents en aquesta zona de l’Hospital, amb una entrada directa a peu i amb ascensor a la unitat d’oncologia des del carrer Fiter i Rossell, i disposar d’espais més accessibles, confortables i agradables per als pacients. Aquests espais, fins a l’octubre del 2025, els ocupaven les consultes externes de salut mental i la Unitat de Conductes Addictives, que actualment es troben a l’edifici ‘el Ròdol’ d’Escaldes-Engordany.
En matèria d’oncologia, cal recordar que fa poc més d’un any, el gener del 2025, es va posar en marxa la unitat de patologia mamària, que ha permès efectuar operacions de mama al país, disposant de tecnologia puntera, evitant així desplaçaments, tant del pacient com del seu entorn.