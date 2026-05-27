El Govern suma 14 pisos al parc públic de lloguer assequible amb la incorporació de l’edifici Font de Ferro d’Aixovall

El Govern ha aprovat la incorporació de l’edifici Font de Ferro, situat a la carretera general 1 (CG-1), al poble d’Aixovall (Sant Julià de Lòria), al parc públic d’habitatge a preu assequible, fet que permet sumar 14 nous habitatges destinats al lloguer assequible, tot i que està previst habilitar-ne 3 més a la planta baixa. Aquesta incorporació s’ha formalitzat mitjançant el conveni de col·laboració entre el Govern i l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH), que estableix el marc per a l’accés, l’adjudicació i la gestió del parc públic d’habitatge. En aquest sentit, i seguint el mateix model aplicat a la resta d’immobles, el Govern cedeix la gestió de l’edifici a l’Institut per a garantir una administració homogènia, eficient i transparent dels habitatges assequibles.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha destacat que “la incorporació de nous edificis com el de Font de Ferro és una mostra del compromís del Govern per a augmentar de manera sostinguda l’oferta d’habitatge assequible i donar resposta a les necessitats reals de la ciutadania, amb una distribució equilibrada arreu del territori”.
Aquesta nova actuació s’inscriu en el desplegament del parc públic d’habitatge a preu assequible, que actualment compta amb 159 habitatges distribuïts en diverses parròquies del país. El full de ruta de l’Executiu preveu continuar ampliant aquest parc amb la incorporació de més d’un centenar de nous pisos durant el 2026, així com noves promocions en diferents punts del territori.
Amb la incorporació de l’edifici Font de Ferro, el Govern reforça la presència del parc públic a la parròquia de Sant Julià de Lòria i continua avançant en la consolidació d’un model de gestió centralitzat a través de l’INH, que garanteix criteris objectius i equitatius en els processos d’adjudicació.
22 beneficiaris del Programa de compra del primer habitatge
De manera paral·lela, el Govern va resolent noves sol·licituds del Programa d’accés al primer habitatge de propietat per a residència habitual i permanent. Les famílies beneficiàries del programa d’avals per a la compra del primer pis ja són 22.
El programa preveu que el Govern assumeixi íntegrament el pagament dels interessos del préstec hipotecari durant els primers set anys, període en què el tipus d’interès és d’Euríbor més 0%. Un cop finalitzat aquest tram inicial, la hipoteca manté unes condicions avantatjoses, amb un tipus d’interès d’Euríbor més 0,50% fins a la finalització del préstec, que pot allargar-se fins a un màxim de cinquanta anys. Aquest disseny permet que l’esforç econòmic de la part compradora es destini principalment a amortitzar capital durant els primers anys, contribuint a garantir l’assequibilitat del finançament al llarg de tot el període.