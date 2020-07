L’estudi del campanar de Sant Vicenç d’Enclar permetrà una “reconstrucció fidedigna” de l’església

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el director de Patrimoni Cultural, Xavier Llovera, han presentat aquest dijous els resultats de l’estudi per desenrunar del campanar de Sant Vicenç d’Enclar. Riva ha explicat que el treball que s’ha dut a terme des del 20 de desembre del 2019, quan es va esfondrar l’església, ha permès obtenir dades i “disposar de nova informació” i, d’aquesta manera, poder dur a terme una “reconstrucció fidedigna”. “Es produirà la millor de les reconstruccions gràcies a una informació que no es tenia i que s’ha obtingut amb un treball científic i arqueològic”, ha afirmat.

Precisament, Xavier Llovera ha recordat que el departament de Patrimoni Cultural ha organitzat i coordina una comissió d’experts que inicialment ja va determinar un desenrunament acurat i minuciós amb una documentació sistemàtica del procés, identificant el màxim nombre de pedres i aprofundir en el coneixement històric de l’església i el sistema constructiu. En aquest sentit, Llovera ha informat sobre el conjunt de les tasques per desenrunar, que es van desenvolupar entre el 15 de juny i el 13 de juliol, mitjançant un equip d’intervenció encapçalat per dos tècnics de Patrimoni Cultural amb el suport de tres operaris de l’empresa adjudicatària.

El director del departament ha recordat que la metodologia d’intervenció es va fonamentar en l’establiment d’una quadrícula de 2 metres per 2 metres, cobrint tota la runa, duent a terme, alhora, una documentació fotogràfica d’inici i durant el procés d’intervenció. Es va fer un aixecament de l’enderroc per capes, tot apilant el material separadament per quadre i capa, i amb l’ajut de la documentació fotogràfica es va realitzar la identificació de fins a 441 pedres (aproximadament la meitat de tot el parament exterior del campanar).

En aquest context, l’avaluació de la comissió d’experts, pendents del retorn dels resultats analítics i a la vista dels treballs ressenyats, apunten com a causes de l’esfondrament a la conjunció de factors. Entre aquests es destaca l’edat de la construcció (1.200 anys), la pèrdua de cohesió del morter interior, una fallida parcial de la base en la seva banda sud-est, com també l’episodi de pluges i vent dels dies 19 i 20 de desembre (de 16 hores, amb una precipitació acumulada de 80 l/m2 i ràfegues de vent de fins a 86 km/h).

Per part de la comissió d’experts, José Luís González i Olivier Poission, que han participat telemàticament en la presentació, han valorat positivament la tasca del Ministeri de Cultura i Esports, tot remarcant la “feina extraordinària i modèlica”, especialment, del departament de Patrimoni Cultural.

Quant a la reconstrucció de Sant Vicenç d’Enclar, la titular de Cultura i Esports ha emfatitzat que els treballs duts a terme fins ara permeten avançar a una obra amb “garanties, però preservant la identitat”. De fet, Sílvia Riva s’ha referit al concurs nacional que es projecta per reconstruir el campanar i la restauració global de l’església. La ministra ha remarcat que les bases incorporaran el resultat de la documentació recopilada aquests mesos d’investigació i les dades científiques assolides pel desenrunat i la classificació de les 441 pedres.

Finalment, Riva ha avançat que s’estan duent a terme els contactes amb el Comú d’Andorra la Vella per iniciar conjuntament un procés de reflexió sobre el futur del Roc d’Enclar. L’objectiu és posar en valor l’entorn del monument, així com la resta de restes arqueològiques, camins d’accés o senyalització.