L’equip d’esquí de fons treballa per adaptar-se a un calendari condicionat per la pandèmia

L’equip d’esquí de fons de la FAE s’ha presentat avui per explicar com quedaran configurats els blocs, així com per fer unes primeres pinzellades del que serà la temporada de competició, la qual estarà sempre condicionada a l’evolució de la pandèmia de la COVID-19. En tot cas, hi haurà el bloc format per Irineu Esteve i Carola Vila, que competiran en Copa del Món ell i en Copa d’Europa ella, i el bloc de joves (EEBE), amb Ona Ferrando, Quim Grioche i la incorporació d’enguany de Gina del Rio.

L’acte ha estat presentat per Josep M. Cabanes, d’Andbank, que ha encoratjat l’estructura de fons per continuar treballant i lluitar pels màxims èxits possibles. A més, també ha estat present el president de la FAE, Pepi Pintat, que ha agraït “un any més el suport” de l’entitat, així com a l’staff tècnic de l’equip i els esportistes el seu esforç durant tot l’any. Igualment, ha desitjat poder tenir “una temporada més o menys normal”, en funció de les circumstàncies actuals amb la crisi sanitària.

Entrenaments d’estiu

Pel que fa a la planificació d’entrenaments i estades, fins a finals d’agost tots els esportistes estaran a Andorra. “Aquest any no hi haurà viatge a Noruega per competir i per comparar-se amb altres equips”, ha manifestat Joan Erola, director de l’estructura d’esquí de fons de la FAE, “una sortida molt important”, hi ha afegit, sinó que s’ha buscat l’alternativa a casa. A partir del setembre, es repetirà el sistema d’altres anys, amb viatge a la neu de glaciar fins a octubre, “i el més aviat possible al novembre, marxar cap a Escandinàvia a fer les curses FIS i de Copa del Món”, segons Erola. Però, això sí, sempre en funció dels calendaris.

Els joves aniran combinant també amb alguna glacera al setembre i octubre, “no amb la intensitat d’Esteve i Vila”, ha puntualitzat el director de fons, mentre que al novembre s’intentaran buscar llocs amb neu al centre d’Europa. “Ara bé, si pel 10-15 de novembre hi ha neu a la Rabassa, ens quedarem a casa”, ha assegurat Erola.

Aquest estiu, per les condicions per la COVID l’equip s’ha hagut d’adaptar a aquesta situació. “És una disciplina que ja durant l’estiu la preparació la fèiem molt a dintre del país, i a banda d’un parell de sortides que no podrem fer, podem treballar amb la mateixa qualitat aquí a casa com ja ho fèiem”, ha manifestat Erola durant la presentació. De cara a la competició “hem d’estar a l’aguait de veure com evolucionarà tot”. Sí hi ha, de moment, un calendari de curses establert per part de la FIS, però depèn de com vagi tot, por canviar.

Objectius

Segons ha explicat Erola, pel que fa als objectius concrets s’ha d’esperar l’evolució del calendari. En qualsevol cas, els Mundials els han confirmat, i en ells estarà Irineu Esteve, “però també podria ser un objectiu per a la Carola, depenent de com vagi la temporada”, ha explicat Erola, que en línies generals ha destacat que els objectius més importants són “els Mundials per a Irineu i els Mundials sub-23 per a Carola”. També agrada molt, com cada any, el Tour d’Ski, on Irineu ha fet bons resultats en temporades anteriors. Erola ha destacat els circuits de Copa del Món i Copa d’Europa, “que personalment per mi són els més importants perquè és on fem créixer els corredors. L’important és tenir un bon rendiment en aquests circuits, perquè si aquests van bé, anar als Mundials o als Jocs Olímpics anirà bé”.

En el cas dels joves, l’objectiu més important és també “classificar-se per als Mundials júniors, i si anem, poder fer-ho bé”, ha dit Erola, que ha insistit en la importància de mirar els canvis possibles al calendari: “Ara mateix hi ha un calendari presentat per la FIS, però també és cert que hi ha plans B en funció de com evolucioni la pandèmia, i hem d’estar a l’expectativa”. Els joves se centraran sobretot en fer curses FIS i curses de Copa d’Europa júnior: “Veurem el nivell amb què arribarem al novembre, i depèn de com estem, ubicarem en la competició més adient per a ells”.

Cos tècnic

Durant l’estiu, Guillem Cairat forma part de l’staff tècnic juntament amb el màxim responsable de la secció, Joan Erola. Serà a partir dels mesos d’octubre i novembre quan s’incorporaran altres tècnics com Laura Orgué, que dirigirà les evolucions de Carola Vila de la mateixa manera que ho ha fet durant les últimes temporades, així com Joan Viliella, que farà de ‘service’ en les Copes d’Europa amb Vila, i també amb l’equip de joves, i Marc Puigsubira i Carlo Zoller, que seran ‘services’ del bloc d’Irineu Esteve a la Copa del Món.