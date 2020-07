Cultura posa en marxa la plataforma Museus.ad per agrupar tots els centres en un sol portal

Neix el portal web www.Museus.ad que acull i agrupa en un sol espai tots els museus, centres d’interpretació, equipaments museístics del país oberts al públic. Així ho han anunciat i explicat la directora del Departament de Promoció Cultural, Montserrat Planelles, i el responsable de l’empresa tecnològica Microblau, Àlex Net, durant la roda de premsa de presentació a la premsa del nou espai. A la compareixença també hi han participat representants dels membres que configura la Taula de Museus, col·laboradors del projecte digital.

Museus.ad és un projecte que s’emmarca en la voluntat del Ministeri de Cultura i Esports d’impulsar una estratègia digital integral per a l’Àrea de Museus i Monuments en el marc del Pla estratègic de museus 2017-2023. Amb la iniciativa, que s’ha desenvolupat en col·laboració amb el Ministeri de Turisme, es dona una visió global de totes les infraestructures culturals del país i permet, en els casos en què no es disposa de web pròpia, de comptar amb un ‘site’ de presentació. Els equipaments que sí que en posseeixen, enllacen amb la seva pròpia web.

A més, la iniciativa es planteja com una plataforma digital que va més enllà del web, és a dir, que defineix diversos canals integrats que ofereixen oportunitats per a la creació, el manteniment i l’increment de l’audiència. Aquests elements permeten potenciar els recursos en línia i aporta valor al visitant perquè s’ofereix material que en milloren l’experiència abans, durant i després de la visita.

Properament aquesta plataforma digital serà utilitzada per altres elements patrimonials del país, tant el patrimoni material com l’immaterial, els elements patrimonials fora de l’àmbit de museus, la pedra seca, les festes de la Ós del Pirineu, entre d’altres.

D’aquesta manera, i en una primera fase, ja està a disposició de tothom el nou portal web com a lloc central de l’estratègia per a la captació de visitants, presentació de l’oferta i punt de consum de producte cultural disponible en català, castellà i francès, i en anglès a partir de la tardor. A partir del setembre està previst desenvolupar una aplicació per a mòbil i tauletes perquè tothom pugui tenir tota l’oferta a la butxaca, avisant de la proximitat dels museus en funció de la localització. Està previst que el portal vagi creixent en prestacions i contingut.

El projecte es posiciona com una plataforma transaccional, fruit de les sinèrgies creades amb Andorra Turisme des de la Taula de Museus, integrada per totes les instal·lacions museístiques nacionals. Amb la posada en marxa del nou portal permet complementar la informació disponible a www.visitandorra.com, i a la vegada museus.ad funcionarà com a reclam per a la web de Turisme localitzant establiments, allotjaments, bus turístic, entre d’altres.

La iniciativa impulsada des de l’Àrea de Museus i Monuments també s’emmarca dins la voluntat estratègica del Govern per avançar cap a la digitalització de tots aquells aspectes claus per oferir tots els mitjans disponibles per reactivar la visita i l’accés als actius culturals i turístics del país.

La primera fase del projecte digital, que inclou el portal web i app xarxa, ha trigat més d’1 any en l’elaboració dels continguts i la traducció a les quatre llengües en què es presenta el portal. La gestió global se centralitzarà des de l’Àrea de Museus i Monuments del Ministeri, però cada instal·lació cultural tindrà accés a la seva pròpia zona perquè l’actualització, les possibles modificacions, l’entrada de notícies, etc., sigui àgil i ràpida.

L’empresa de projectes digitals Microblau ha treballat en la definició tècnica del projecte, mentre que els continguts han estat elaborats pel personal tècnic dels actius patrimonials que en formen part.