L’estiu accentua la bretxa emocional entre avis i nets, però la tecnologia comença a estendre ponts

Una àvia amb la seva neta manipulant un telèfon mòbil (Freepik)

Les vacances d’estiu alteren la rutina de moltes famílies: mentre els joves es mouen entre campaments, escapades o platges, els seus avis solen quedar-se a casa, lluny del soroll… i sovint també de les notícies. En una societat hiperconnectada, la paradoxa persisteix: mai no va ser tan fàcil enviar un missatge, i mai va ser tan comú sentir-se desconnectat.

“El problema no és la manca d’eines, sinó com estan pensades”, assenyala Isabel García, portaveu de Bleta, una companyia tecnològica que investiga les barreres digitals des del punt de vista emocional. “En moltes llars, la tecnologia existeix, però no uneix. Frustra, confon o genera dependència”





Una desconnexió emocional amb dades

Segons el Baròmetre d’Envelliment Actiu del CSIC, més del 40% de les persones grans a Espanya asseguren no fer servir eines digitals per a comunicar-se amb els seus familiars. El percentatge puja a l’estiu, quan es redueix la freqüència de les visites.

“Ens trobem amb avis que volen ser presents, saber com els ha anat el primer dia de platja als seus nets, veure una foto o simplement sentir-los la veu. Però, si per a aconseguir-ho han de memoritzar passos, buscar contrasenyes o dependre d’algú, acaben rendint-se”, explica García.





Tecnologia que cuida, no que complica

En aquest context neix Bleta, una solució desenvolupada amb i per a gent gran. “No és un mòbil adaptat ni una app més. És un sistema que prioritza la senzillesa, l’emoció i l’autonomia. Ho dissenyem preguntant, no suposant”, explica García.

La proposta permet fer trucades amb un sol toc, rebre fotos de forma automàtica i gravar missatges sense complicacions. Però l’objectiu va més enllà de la tècnica. “Ens importa que les persones grans no es quedin al marge dels moments que importen, que els puguin compartir en temps real, sense sentir-se una càrrega per a ningú”, afegeix.





Una data per a connectar

Coincidint amb el Dia Mundial de l’Avi (26 de juliol), des de Bleta es promou una campanya per a visibilitzar aquest tipus de barreres i reivindicar el paper afectiu de la tecnologia. “Volem recordar que connectar també és cuidar. Que no cal estar físicament a prop per a estar emocionalment presents”, afirma el seu portaveu.

Cada estiu, famílies usuàries de Bleta comparteixen experiències que van des dels avis que reben fotos diàries des de la platja fins a nets que graven missatges de veu improvisats. “No es tracta de substituir abraçades. Es tracta que, fins que arribin, hi hagi alguna cosa més que silenci”, conclou García.





Tecnologia emocionalment inclusiva

La interfície de Bleta està dissenyada perquè, fins i tot, persones sense experiència digital puguin fer-la servir amb seguretat i confiança. No hi ha menús desplegables ni configuracions complexes. El disseny és nítid, les lletres grans i els gestos mínims. A més, el suport remot permet resoldre dubtes sense estar físicament presents.

“Quan dissenyem pensant en la vida real i no en els manuals, passen coses boniques: una àvia riu en veure una foto de la primera capbussada del seu net, un avi escolta un ‘t’estimo’ i el guarda. Això també és innovació”, afirma Isabel García.

La bretxa digital no és només una qüestió de competències: és també una bretxa emocional. En un país que envelleix, on la gent gran representen més del 20% de la població, solucions com Bleta recorden que la tecnologia es pot (i ha de) dissenyar per a incloure, emocionar i acompanyar. Aquest estiu, més que mai, tocar una pantalla pot ser una altra manera de tocar el cor.