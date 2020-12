Títol: L’estilita

Edat: A partir de 15 anys

Escriptor/a: COSTAK, Uri

Editorial: Ara Llibres

Quan agafes L’estilita, publicat per Ara Llibres, del primer que t’adones és que és una edició elaborada amb tacte i delicadesa: format petit, tapa dura i les paraules i imatges justes i en perfecte equilibri.

L’estilita és una obra que en aquests moments, tot passant de boca a orella, s’ha fet un lloc de privilegi en el nostre panorama literari. Primera obra del català Uri Costak (Barcelona, 1973; el nom ve d’Oriol Costa, amb la K del cognom de la seva mare alemanya), ve a ser com un conte llarg o una novel·la breu, amb una estructura de 63 capítols curts que fan, al costat de l’estil planer i dels extraordinaris fets que s’hi expliquen, que no puguis parar de llegir.

Tot succeeix al poble francès de Gyors de Montagne, on un llamp esmicola l’escultura del comte Italo Rodari —atenció a l’homenatge a dos grans clàssics de la fantasia i la imaginació!—, situada al capdamunt d’una columna al bell mig de la plaça Major. Mentre els habitants es lamenten per la pèrdua del que era el seu principal pol d’atracció turística, al mateix espai de l’escultura s’hi instal·la un rodamón amb la idea de quedar-s’hi i fer vida contemplativa fins que les autoritats l’hi permetin. I el que en un primer moment provoca dubtes, ja que no saben si deixar-lo quedar o fer-lo fora, acaba cridant l’atenció i atraient la mirada de gent d’arreu, generant debat i canviant el fer i desfer del dia a dia de moltes persones.

Es tracta d’un relat sintètic, exquisit, centrat en el gest petit d’un individu que acaba fent-se gegant, com el del mític El baró rampant d’Italo Calvino. Una iniciativa individual que qüestiona l’estil de vida actual i el sistema des de dins. El llibre ens permet observar el gest des de la nostra finestra lectora, sense cap missatge moralitzador directe, amb un estil simple que conté un rerefons molt més complex i que ens provoca preguntes, reflexions i un embadaliment plaent.

Per Pep Molist. Clijcat / Faristol