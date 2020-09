L’Esquí Estudi i Batxillerat Esportiu de la temporada 2020-2021 comptarà amb un total de 28 esquiadors

L’Esquí Estudi i Batxillerat Esportiu (EEBE) de la temporada 2020-2021 comptarà amb un total de 28 esquiadors i esquiadores. El grup està dividit en les categories U16 i U19, amb 14 esportistes a l’U16 per un cicle de dos anys, i altres 14 a l’U19, que poden arribar a un segon cicle de fins a tres anys.

L’EEBE és un programa que es crea gràcies al treball conjunt amb el Govern d’Andorra i la col·laboració de la Federació Andorrana d’Esquí i dels clubs del Principat. Aquesta estructura es posa en funcionament fonamentalment perquè els corredors puguin compaginar l’exigència esportiva i els estudis en un espai adequat. L’objectiu és que l’esportista pugui desenvolupar les seves aptituds físiques i, d’aquesta manera, millorar el seu nivell d’esquí per ser més competitiu en les curses més importants de nivell internacional, però aconseguir aquest objectiu sense que perjudiqui els seus estudis i la seva conciliació familiar. La intenció ferma és que els i les corredores arribin el més preparats possibles a les edats júniors, amb la qual cosa el programa EEBE es basa en vetllar per la pràctica esportiva la consolidació al Batxiller.

Els esquiadors i esquiadores EEBE d’aquesta temporada són, en la categoria U19, Jessica Núñez, Jordina Caminal, Íria Medina, Robert Ferrari, Ty Acosta, Roger Bartumeu, Joel Fonseca, Lluís Torres, Aritz Àlvarez, Iu Escabrós, Jaume Núñez, Pere Cornella, Cerni Gil i Marc Fernández.

Pel que fa a l’U16, estarà format per Judit Cerqueda, Fiona Pou, Miquel Guiral, Adrià Prats, Àlvar Calvo, Èric Ebri, Nicolàs Piccino, Enzo Fuentes, Maia Font, Iu Carmona, Nicolàs Daban, Lia Escabrós, Minerva Tor i Jordi Tàpies.

Xavi Coll, director de l’EEBE ha exposat que “el programa EEBE engloba les categories U16 i U19, i té una durada màxima de cinc anys. L’objectiu general és poder desenvolupar les màximes capacitats dels atletes que integraran els equips nacionals el dia de demà, i això en tots els àmbits, tant esportiu com acadèmic. Referent als objectius fixats en la categoria U16, és assolir al voltant dels 100 punts FAE i ser competitius en les curses internacionals de la categoria, com poden ser la OPA o el Borrufa, per exemple. Referent a la categoria U19, els objectius són ser competitius en curses de rellevància com poden ser els EYOF, Jocs Olímpics de la Joventut, fins i tot curses FIS, i tancar el cicle al voltant dels 45 punts FIS, i d’aquesta manera integrar els equips nacionals amb garanties de poder desenvolupar el màxim potencial de l’atleta de cara al futur”.