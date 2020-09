Tot a punt per la disputa del 49è Ral·li d’Andorra Històric

Tot és a punt per la disputa del 49è Ral·li d’Andorra Històric, la gran prova de regularitat en carretera tancada que se celebrarà els dies 26 i 27 d’aquest mes de setembre organitzat per l’Automòbil Club d’Andorra i amb el nucli central situat a Andorra la Vella.

L’Automòbil Club d’Andorra i la seva divisió esportiva, ACA Esport, han posat tota la seva il·lusió amb la finalitat que aquesta 49a edició sigui un assaig general per al cinquantè aniversari, que se celebrarà amb tots els honors el 2021. Amb tot, el ral·li nacional andorrà seguirà mantenint una estructura còmode per a tots els participants i alhora selectiva per als que vulguin experimentar el plaer de la regularitat més exigent, subministrant-se a tots els participants el sistema de mesurament Blunik RX (RX Experience).

El 49è Ral·li d’Andorra Històric utilitzarà les millors carreteres del país i amb els trams tancats a la circulació normal, per tal d’oferir gaudi i seguretat total en la conducció. Aquesta imminent edició 2020 compta amb un total de 326,600 km dels quals 114,830 són de regularitat controlada en carretera tancada distribuïts en 10 trams, 5 d’ells diferents: “Canòlich” (12,39 km), “Canillo” (13,20 km) i “Anyós” (8,50 km), dues vegades el dissabte, i “Fontaneda” (12,32 km) i “Ordino” (13,26 km), dues vegades el diumenge.

La sortida es donarà a partir de les 16.30 hores del dissabte dia 26 des del pont de la Rotonda d’Andorra la Vella, mentre que el final de la primera etapa, parc tancat, sortida de la segona etapa i arribada del ral·li es faran a l’aparcament d’autobusos (Prada Casadet). Aquest és el resum del programa previst:

Dissabte, 26 de setembre de 2020 (1r dia de ral·li)

• 16.30 – Sortida Andorra la Vella (pont de la Rotonda)

• 6 trams (3×2, 68,18 km), 4 diürns i 2 nocturns

• 21.40 – Arribada (aparcament d’autobusos) i pernoctació a Andorra la Vella

Diumenge, 27 de setembre de 2020 (2n dia de ral·li)

• 09.00 – Sortida Andorra la Vella (aparcament d’autobusos)

• 4 trams (2×2, 46,65 km), tots diürns

• 13.30 – Arribada a Andorra la Vella i lliurament “Finisher” (aparcament d’autobusos)

• A continuació: Repartiment de premis al mateix lloc

Renovació de l’acord amb el Comú d’Andorra

En la roda de premsa de presentació del 49è Ral·li d’Andorra Històric, que ha anat a càrrec dels senyors Antoni Sasplugas Teixidó, Secretari General de l’Automòbil Club d’Andorra, i Miquel Canturri Campos, Conseller de Cultura i de Promoció Turística del Comú d’Andorra la Vella, s’ha signat l’acord pel qual la capital del país seguirà acollint la seu central del ral·li l’any 2021, la qual cosa garanteix que el cinquantè aniversari de la prova tingui aquest enclavament com a marc central.

Tots els equips amb Blunik RX

Blunik RX Experience, concepte de regularitat que va viure el debut mundial precisament en l’anterior edició del Ral·li d’Andorra Històric (2019), tindrà tot el protagonisme en aquesta edició. Innovació aportada per l’Automòbil Club d’Andorra, Blunik RX demostra ben clarament que aquest és un concepte clau i que, en opinió dels màxims responsables del club, és el futur de la regularitat. Blunik, marca líder en instruments de mesurament i cronometratge de proves de regularitat, equiparà als 80 equips que participaran en la cita andorrana amb el dispositiu Blunik RX, un aparell intuïtiu i que tant permet gaudir de la conducció com exigir una alta capacitat de compenetració entre pilot i copilot.

Tant Josep Maria Carreras (Director General de Blunik) com Toti Sasplugas (responsable del Ral·li d’Andorra Històric i Secretari General de l’ACA) són clars quan diuen que ”a partir d’ara volem dotar a tots els participants d’un mecanisme igual per a tothom, oferint la nova categoria Regularity Experience sense complicacions tècniques ni personals, molt fàcil d’instal·lar en el cotxe i que exigeix, als qui ho desitgin, la màxima compenetració entre pilot i copilot. És el futur de la regularitat Sport”.

Com sempre, inscripció d’alt nivell

80 equips són els que ha admès ACA Esport en aquesta 49a edició, amb l’objectiu d’oferir a tots ells una experiència personal i esportiva del millor nivell possible. Tot això sense oblidar en cap moment la seguretat que ofereixen la carretera tancada i els serveis d’assistència i control disponibles, ni tampoc les més exigents mesures anti covid-19 per evitar contagis. En aquest sentit l’Automòbil Club d’Andorra seguirà el protocol aconsellat per les autoritats sanitàries andorranes.

S’han admès 80 equips, tots ells seleccionats i distribuïts en les categories 1 (vehicles construïts fins a 1969), 2 (fins a 1975), 3 (fins a 1981), J1 (fins a 1985) i J2 (fins a 1990). Com ja ha anat succeint en les darreres edicions, la participació andorrana i francesa omple la major part de la llista d’inscrits. La important presència de pilots francesos l’encapçalen un any més els equips HJCL Auto Perpignan i Team Volcand Legend, que sumen 25 equips.

El conjunt de la llista ofereix una elevada qualitat esportiva i tècnica, amb cotxes de 17 marques diferents i curiosament liderades per 17 unitats de Porsche, al capdavant de les quals l’equip guanyador de la passada edició, les catalanes Tere Armadans-Anna Vives (Porsche 911 Carrera 3.2).

Exhibició de cotxes de competició i clàssics

Durant tota la jornada del dissabte 26 de setembre, primer dia de ral·li, hi haurà una mostra de vehicles de competició i clàssics situada al carrer Riberaygua, exposició que permetrà veure l’evolució de l’automobilisme al llarg de les darreres dècades.

El cos de comissaris de l’ACA, aquesta vegada a casa

Després de fer la seva tasca col·laborant en diverses curses del sud de França una vegada represa l’activitat automobilística, el cos de comissaris de l’ACA, format per una vintena de joves voluntaris, actuarà a casa i s’ocuparà de la organització automobilística més complexa que haurà tingut el país aquest any, amb cinc trams i un parc a controlar, amb tot el moviment d’entrada i sortida de cotxes a gestionar.