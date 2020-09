El canonge i arxiver de l’Arxiu Diocesà d’Urgell, Mn Beningne Marquès, rep la Creu de Sant Jordi

El canonge i Arxiver de l’Arxiu Diocesà i del Capitular d’Urgell, Mn. Benigne Marquès i Sala, va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya en un acte solemne que va tenir lloc al Palau de la Generalitat de Catalunya el dia 21 de setembre de 2020. L’acte va ser presidit pel president de la Generalitat, Quim Torra, i Mn. Benigne va estar acompanyat per la seva neboda Dolors Marquès Lluen i per l’Arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives.

Mn. Benigne Marquès va néixer a Oliana el 13 de febrer de 1940 i va ser ordenat de prevere el 21 de desembre de 1963 a La Seu d’Urgell. És llicenciat en Dret canònic i Diplomat en Arxivística per l’Escola Vaticana de Paleografia, Diplomàtica i Arxivística. Des del 1974 és l’Arxiver diocesà d’Urgell i del Capítol Catedral. Va ser fundador de la “Fundació Societat Cultural Urgel·litana” que es va erigir a la Diòcesi d’Urgell com a fundació canònica l’any 2005, actualitzant i integrant el que pertanyia a la Societat Cultural Urgel·litana (fundada el 1977). La “Fundació Societat Cultural Urgel·litana” aspira a fer conèixer la història religiosa, cultural, artística i institucional de les comarques que avui formen part del bisbat d’Urgell i de les que hi havien pertangut en el passat, fins a la data de la seva segregació i incorporació a altres diòcesis. L’anuari Urgellia és la màxima publicació de la “Fundació Societat Cultural Urgel·litana” de la Diòcesi d’Urgell.

Mossèn Benigne Marquès ha estat un autor prolífic de treballs de recerca que s’han publicat en la revista especialitzada Urgellia i a d’altres publicacions. També ha treballat intensament en la difusió de les arrels culturals i històriques de la diòcesi d’Urgell a la demarcació de Lleida i al Principat d’Andorra. Recentment ha estat nomenat Vicari Judicial de la Diòcesi d’Urgell.

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 2020 concedir la Creu de Sant Jordi a 30 personalitats i 15 entitats que s’han destacat pels serveis prestats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural.

La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona per part de la Generalitat de Catalunya. La distinció es va crear el 1981 amb la finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya. Qualsevol ciutadà, grup de ciutadans o entitat pot demanar que s’atorgui aquest guardó a alguna persona, ja sigui física o jurídica.