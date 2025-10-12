L’Esplai de la Gent Gran de la Seu organitza cursos per a aprendre a fer tràmits per internet

L’Esplai de la Gent Gran de la Seu d’Urgell, a través de la Fundació La Caixa, organitza nous cursos d’informàtica i, en aquesta ocasió, la proposta per a aquesta tardor se centrarà en una de les principals inquietuds actuals del col·lectiu: la realització de tràmits i gestions en línia. Per això, s’ha organitzat el curs ‘Fes tràmits per internet’, que constarà de dos mòduls. És obert a majors de 60 anys. A més a més, des de l’Esplai han remarcat que s’hi poden inscriure tots els veïns i veïnes d’aquesta franja d’edat, tant si són socis de l’entitat com si no ho són. Per això, animen a aprofitar aquesta oportunitat per a millorar coneixements en una activitat necessària per a cada cop més gestions.
El curs constarà de dos mòduls, que es desenvoluparan al llarg d’aquesta tardor. El primer començarà el 28 d’octubre vinent i s’acabarà el 13 de novembre, mentre que el segon serà del 18 del novembre al 4 de desembre. Ambdues parts es complementen i, si s’escau, els inscrits poden fer-les totes dues.
Per a més informació i inscripcions, es pot contactar amb l’Esplai, situat a la plaça del Pati Palau. El curs compta amb el suport de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i del programa RED.es del Ministeri de Transició Digital, com també de la Unió Europea.