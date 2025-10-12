APAPMA celebrarà la seva assemblea el 10 de novembre

L’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient d’Andorra (APAPMA) convoca als seus socis i sòcies a l’assemblea de l’entitat que se celebrarà el dilluns, dia 10 de novembre. L’assemblea es durà a terme al Centre Cultural la Llacuna, a Andorra la Vella, a les 19 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona. La sessió comptarà amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
2. Resum d’accions fetes durant l’any 2024.
3. Aprovació, si s’escau, dels comptes de 2024.
4. Aprovació, si s’escau, dels pressupostos 2025/2026.
6. Precs i preguntes.