APAPMA celebrarà la seva assemblea el 10 de novembre

L'assemblea es farà al Centre Cultural la Llacuna
L’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient d’Andorra (APAPMA) convoca als seus socis i sòcies a l’assemblea de l’entitat que se celebrarà el dilluns, dia 10 de novembre. L’assemblea es durà a terme al Centre Cultural la Llacuna, a Andorra la Vella, a les 19 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona. La sessió comptarà amb el següent ordre del dia:

1.    Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.

2.    Resum d’accions fetes durant l’any 2024.

3.    Aprovació, si s’escau, dels comptes de 2024.

4.    Aprovació, si s’escau, dels pressupostos 2025/2026.

6.    Precs i preguntes.

