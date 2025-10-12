El telefèric de la Vall Fosca ha transportat aquest estiu prop de 23.500 viatgers

El telefèric de la Vall Fosca ha tancat la temporada d’estiu amb un total de 23.436 viatgers, una xifra que es manté estable respecte a l’any anterior i que confirma la consolidació de la instal·lació com a una de les principals portes d’entrada al Parc Nacional d’Aigüestortes. Des que es tenen registres, l’any 2009, prop de 400.000 persones han accedit a l’espai protegit per aquesta porta d’entrada del Pallars Jussà.
El giny, que salva un desnivell de 450 metres en només 14 minuts, uneix l’embassament de Sallente amb l’Estany Gento. Des que es va signar un convenir l’any 1989, Endesa el cedeix a l’Ajuntament de la Torre de Capdella durant els mesos d’estiu per a oferir així un accés còmode i sostenible a l’alta muntanya. Enguany la cessió ha tingut lloc del 7 de juliol al 30 de setembre.
L’any 1986 el d’Estany Gento era considerat el telefèric de major càrrega del món. I és que pot transportar fins a 25.000 quilos de pes. Inicialment, al 1981, el va construir la companyia FECSA per a salvar el desnivell des de Sallente, tant per a persones com per a materials. Posteriorment FECSA va ser absorbida per Endesa i actualment el giny està integrat a Enel Green Power, la branca de renovables de la multinacional.
L’estació inferior està ubicada a la cota 1.770, a tocar de la subestació de Sallente, i la superior a la cota 2.140, a prop de l’estany. La connexió ha servit per a substituir l’antic sistema d’accés al llac, que constava de dos funiculars i un ferrocarril de via estreta. Fins i tot ha servit per a transportar camions, durant la construcció de la nova central hidroelèctrica reversible Sallente-Estany Gento, la primera de bombeig a Catalunya, va entrar en funcionament l’any 1985 i en aquell moment va representar tota una revolució tecnològica.
La central, que té una potència de 468 MW i 4 turbines, és a dins una caverna, sota la presa de Sallente, i compta amb un circuit d’aigua tancat. És a dir, durant 6 hores baixa d’Estany Gento (cota superior) a l’estany de Sallente (cota inferior) i produeix energia aprofitant el desnivell de 400 metres que hi ha entre els dos estanys. Després, l’aigua es remunta a l’estany superior durant 8 hores (les de menys consum energètic) per a poder-la utilitzar novament.